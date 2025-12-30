美軍在東太平洋打擊疑似毒品船 2人喪生

（法新社華盛頓29日電） 美國軍方今天表示他們在東太平洋襲擊一艘涉嫌走私毒品的船隻，擊斃兩人，令華府在該地區行動的死亡總數至少達到107人。

美軍南方司令部（US Southern Command）在社群平台X發文指出，「情報證實該船隻正沿著東太平洋知名的毒品走私路線航行，並參與毒品走私行動」，並補充有2人喪生。

該則貼文並未說明攻擊發生的具體位置。