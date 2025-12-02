騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
美軍對疑運毒船連2擊致命 白宮：合法授權層層核定
（法新社華盛頓1日電） 美媒報導，美軍在加勒比海對一艘疑似毒梟船發動兩度攻擊，造成倖存人員全數身亡。白宮今天證實，第2次打擊是由海軍上將布萊德雷下令的，他是經戰爭部長赫格塞斯授權的。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）上週報導，美軍在9月2日對一艘疑似私梟船展開第1次空襲，隨後見到還有兩人活著，又發出第2次打擊，導致倖存的兩人最終身亡。
川普當時宣布，在一場「動能攻擊」（ kinetic strike）行動中，有11名毒梟身亡，他們疑似是委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員。
白宮今天表示，第2次攻擊是由領導特種作戰司令部（Special Operations Command）的布萊德雷上將（Frank Bradley）下令的，有關行動是在職權範圍內，合法執行的。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）向媒體指出，布萊德雷上將「完全是在其職權與法律授權下指揮這次行動，以確認船隻被摧毀，同時消除美國所面臨的威脅」。
她說，是戰爭部長赫格塞斯「授權布萊德雷執行有關武力打擊」。
赫格塞斯（Pete Hegseth）本人堅稱這些攻擊是合法的。他最近在X平台發文表示，那次軍事行動「符合武裝衝突法規定，經最優秀的軍事及文官法律專家檢視通過，也經過指揮系統的層層核定」。
川普政府堅稱，美軍正與「毒品恐怖分子」實質作戰。
不過，法新社報導，9月2日的軍事行動顯然違反五角大廈自身的「戰爭法手冊」（Law of War Manual），其中明文規定：「例如，下令攻擊遇難船隻，屬明顯非法。」（編譯：紀錦玲）
