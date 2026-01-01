美軍打擊涉毒船隻 國際水域攻擊致8死

（法新社華盛頓31日電） 美國軍方今天表示，針對涉嫌運毒船隻的新一波攻擊造成8人死亡。

美軍南方司令部（US Southern Command）宣布，昨、今兩日分別執行了兩波攻擊行動。

根據上傳社群平台X的聲明，昨天有「3艘結伴航行的毒梟船隻」在「國際水域」遭到鎖定。

聲明表示：「首輪接觸時，第1艘船上的3名毒品恐怖分子遭到擊斃，另外2艘船的其餘人員棄船跳海，並趁各自船隻於後續行動遭擊沉之前，遠離船身。」

隨這份聲明發布的影片顯示，多艘船隻在海上並行航行，隨後遭到連環爆炸擊中。

襲擊行動的確切位置，目前尚未公開。先前的攻擊多發生在加勒比海或東太平洋。

軍方表示，已通知美國海岸防衛隊（Coast Guard）「啟動搜救系統」，但未進一步說明其他船上人員的情況。

數小時後，軍方再次發布聲明，說今天對另外兩艘船發動攻擊，造成5人死亡。同樣未說明攻擊發生的地點。

自2025年9月以來，美軍已針對所謂用來走私毒品入美的船隻發動逾30次此類攻擊，造成至少115人喪生，但並未提出任何具體證據證明這些目標船隻確實涉入毒品運輸。