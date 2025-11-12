美軍打擊疑似運毒船 哥倫比亞暫停與美共享情報

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
（法新社波哥大11日電） 哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天表示，在川普政府停止在加勒比海打擊涉嫌載運毒品的船隻前，哥國安全部隊將暫停與美國共享情報。
裴卓在社群平台X發文說，哥倫比亞軍方必須立即中止「與美國安全機構的通訊與其他協議」，直到美方停止對疑似運送毒品的快艇發動攻擊；批評者形容這些攻擊等同於「法外處決」。
裴卓寫道：「打擊毒品的行動必須以尊重加勒比人民的人權為前提。」目前尚不清楚哥倫比亞將停止與美國分享哪類情報。
裴卓呼籲對美國總統川普展開戰爭罪調查，理由是這些行動波及委內瑞拉、厄瓜多、哥倫比亞和千里達及托巴哥共和國公民。川普政府去年10月以涉嫌參與全球非法毒品貿易為由，對裴卓和其家人實施制裁。
白宮尚未對裴卓的最新言論作出回應。（編譯：劉文瑜）
