美軍抓捕馬杜洛 中國外交部呼籲立即放人

委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 15 小時前
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
Luis JAIMES / AFP via Getty Image位於加拉加斯的軍事設施富埃爾特·蒂烏納（Fuerte Tiuna）是遭到攻擊的目標之一。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。 特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。 委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。 美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。 https://www.BBC News 中文 ・ 11 小時前
特朗普稱馬杜羅副手已宣誓就職委內瑞拉總統 將協助美國完成權力交接
【彭博】— 在委內瑞拉總統馬杜羅於周六被美軍抓捕後，美國總統特朗普表示，馬杜羅政府副總統羅德裡格斯已宣誓就任總統，並將與美國合作，推動該國向民主選舉產生的政府過渡。Bloomberg ・ 17 小時前
美國空襲委內瑞拉 特朗普：馬杜羅夫婦已被擒 司法部：起訴毒品、槍械等多項罪名｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據 CNN 報道，委內瑞拉首都加拉加斯當地時間周六（3日）凌晨傳出多聲爆炸巨響，該市部分地區停電。Yahoo新聞 ・ 1 天前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。鉅亨網 ・ 20 小時前
《經濟學人》揭特朗普委內瑞拉行動真相：重啟門羅主義、劍指石油與西半球霸權
《經濟學人》分析指出，特朗普突襲拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，真正目的是重塑美國在西半球的主導權，透過門羅主義、石油利益與間接統治，全面改寫拉丁美洲地緣政治格局。鉅亨網 ・ 5 小時前
委內瑞拉｜人均GDP曾高踞全球第四 現今陷通脹270%深淵 委內瑞拉與西方脫鈎苦果浮現
委內瑞拉曾為南美最富裕國家，卻在與西方脫鈎後經濟急挫，年通脹重返225%，施政失敗令經濟與民生全面崩潰。Yahoo財經 ・ 17 小時前
特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛 中國外交部再回應！
美國總統特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛，中國外交部發言人周六（3 日）深夜回應後，周日下午再度回應，稱中方嚴重關切美方強行控制馬杜洛夫婦，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。鉅亨網 ・ 5 小時前
川普：馬杜洛已在美方大舉出擊下被捕
（法新社棕櫚灘3日電） 美國總統川普今天表示，美軍發動「大規模打擊」行動後，已經捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普在Truth Social貼文：「美國已成功對委內瑞拉及其領袖、總統馬杜洛執行大規模打擊，他與妻子已被捕並解送出境。」法新社 ・ 23 小時前
馬杜洛夫婦遭美軍逮捕 從監控到攻堅一次看懂
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普（Donald Trump）觀看美軍即時畫面，見證美國部隊戲劇性地逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普表示，無美國人員傷亡，但強調若馬杜洛或委國安保部隊反抗，「他就可能死於行動中」。法新社 ・ 5 小時前
委內瑞拉副總統稱不知馬杜羅及夫人去向 要求提供仍活著的證據
美國總統特朗普宣布,美國在針對委內瑞拉的行動中,抓獲委內瑞拉總統馬杜羅及他的夫人,將他們帶離委內瑞拉。委內瑞拉副總統羅德里格斯透過國家電視台表示,政府不知道馬杜羅及他的夫人現在何處,要求提供他們活著的證據,又說美方行動造成委內瑞拉官員、士兵及平民喪生。美國傳媒披露美方今次行動更多細節。哥倫比亞廣播公司引述消息人士報道指,馬杜羅是被美軍三角洲特種部隊抓獲。特朗普接受《紐約時報》電話訪問時說,抓獲馬杜羅得益於周密計劃、精銳部隊及優秀人員,是一次精彩行動。他又說稍後會在海湖莊園舉行新聞發布會,進一步公布詳情。美國猶他州共和黨籍聯邦參議員邁克李在社交媒體表示,國務卿魯比奧在電話告訴他,馬杜羅已被美方抓捕,將就刑事指控在美國接受審判,魯比奧預計美方沒有進一步打擊委內瑞拉的計劃。 (BC)#委內瑞拉 #特朗普 #馬杜馬 #美股infocast ・ 22 小時前
委內瑞拉變天！CNN：馬杜洛夫婦在臥室被拖出帶走
據美國《CNN》周六（3 日）報導，兩名知情人士透露，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與第一夫人弗洛勒斯被美軍從臥室拖出帶走。鉅亨網 ・ 20 小時前
美國拘捕委內瑞拉總統行動幕後曝光 模擬住所、CIA線人與地面突擊
美國總統特朗普於週六（3 日）凌晨 4:21 在 Truth Social 平台發文表示，美國成功執行了一項大膽行動，拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。據了解，這項行動雖然出人意料，但其實已經策劃數月，包括多次詳盡演練。鉅亨網 ・ 14 小時前
馬杜洛的崛起與爭議
（法新社卡拉卡斯3日電） 今天被美國特種部隊逮捕的馬杜洛在委內瑞拉掌權超過10年，執政期間，他以鐵腕維持高壓統治，同時卻也極力對外包裝，試圖營造謙遜親民的領袖形象。●馬克思主義者與基督徒 在卡拉卡斯，馬杜洛的畫像貼滿了各處建築，他努力塑造親民形象，公開宣稱自己是棒球迷、熱愛騷莎（Salsa）舞，經常在國營電視上展示舞步，身旁總有妻子相伴。法新社 ・ 4 小時前
馬杜洛被捕 川普：准許美石油公司進駐委國
（法新社佛羅里達州棕櫚灘3日電） 美國總統川普今天表示，在美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，他將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採豐富的原油資源。在突襲行動前、針對委內瑞拉展開為期數週的軍事施壓行動期間，美軍扣押至少2艘油輪，華府表示這些船隻受到美國的制裁。法新社 ・ 11 小時前
委國副總統強調國家只有馬杜羅一位總統 委國不會成為殖民地
委內瑞拉副總統羅德里格斯強調，國家只有馬杜羅一位總統，委內瑞拉不會成為任何國家的殖民地。infocast ・ 11 小時前
哥倫比亞總統籲聯合國及美洲國家組織緊急開會應對委內瑞拉局勢
美國總統特朗普證實,對委內瑞拉採取軍事打擊並抓獲委內瑞拉總統馬杜羅。國際社會譴責美國的做法。委內瑞拉鄰國哥倫比亞總統佩特羅在社交媒體上說,包括議會所在的建築物、加拉加斯中央城區及埃爾阿蒂約機場在內的至少10處委內瑞拉目標遭受轟炸,位於卡蒂亞拉馬爾的山地軍營,以及伊格羅特直升機軍事基地等被摧毀,加拉加斯南部區域斷電。佩特羅呼籲聯合國和美洲國家組織立即召開緊急會議應對。古巴國家主席迪亞斯卡內爾譴責美國干犯罪行,呼籲國際社會採取緊急行動。外長羅德里格斯表示,古巴強烈譴責美國對委內瑞拉的軍事侵略,又指美國針對委內瑞拉的軍事行動是對一個從未侵略美國或任何其他國家的國家所實施的卑劣行徑。俄羅斯外交部發聲明指美國對委內瑞拉的武裝侵略,令人深感擔憂,理應受到譴責,又說在當前形勢下,最重要是防止局勢進一步升級,致力於透過對話尋求解決辦法。 (BC)#哥倫比亞 #委內瑞拉 #古巴 #馬杜羅 #特朗普 #美股infocast ・ 22 小時前
