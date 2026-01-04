美軍抓捕馬杜洛 中國外交部呼籲立即放人

美國總統特朗普宣布,美國在針對委內瑞拉的行動中,抓獲委內瑞拉總統馬杜羅及他的夫人,將他們帶離委內瑞拉。委內瑞拉副總統羅德里格斯透過國家電視台表示,政府不知道馬杜羅及他的夫人現在何處,要求提供他們活著的證據,又說美方行動造成委內瑞拉官員、士兵及平民喪生。美國傳媒披露美方今次行動更多細節。哥倫比亞廣播公司引述消息人士報道指,馬杜羅是被美軍三角洲特種部隊抓獲。特朗普接受《紐約時報》電話訪問時說,抓獲馬杜羅得益於周密計劃、精銳部隊及優秀人員,是一次精彩行動。他又說稍後會在海湖莊園舉行新聞發布會,進一步公布詳情。美國猶他州共和黨籍聯邦參議員邁克李在社交媒體表示,國務卿魯比奧在電話告訴他,馬杜羅已被美方抓捕,將就刑事指控在美國接受審判,魯比奧預計美方沒有進一步打擊委內瑞拉的計劃。 (BC)#委內瑞拉 #特朗普 #馬杜馬 #美股

infocast ・ 22 小時前