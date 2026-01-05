美軍抓獲委內瑞拉總統 伊朗籲放人

（法新社德黑蘭5日電） 伊朗緊密盟邦委內瑞拉的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍抓獲並押解至紐約受審後，伊朗今天呼籲放人。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baqaei）在每週例行記者會上表示：「一國的總統及其妻子遭到綁架，這不是值得驕傲的事，這是非法行為。」

「正如委內瑞拉人民強調的，他們的總統必須被釋放。」