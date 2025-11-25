美軍施壓委內瑞拉之際 參聯主席將訪問千里達及托巴哥

（法新社西班牙港24日電） 美國海軍在鄰近委內瑞拉的加勒比海海域集結大量軍力之際，美國駐千里達及托巴哥共和國大使館表示，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）明天將訪問鄰近委內瑞拉的千里達及托巴哥。

大使館今天指出，凱恩此行將會晤千里達及托巴哥總理，聚焦加強區域穩定，以及在打擊非法販運與跨國犯罪組織等重要議題上，強化區域團結。