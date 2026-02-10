美軍東太平洋打擊疑似運毒船 擊斃2人、1人倖存

（法新社華盛頓9日電） 美國軍方今天表示，美軍在東太平洋對一艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，擊斃了兩名販毒嫌犯。

美國總統川普政府去年9月初開始鎖定疑似運毒的船隻，並強調美國確實正在跟據信於委內瑞拉活動的「毒品恐怖分子」交戰。

美軍南方司令部（U.S. Southern Command）在社群平台X發布聲明指出：「兩名毒品恐怖分子在此次打擊中喪命，另有一人生還。」

聲明補充說，美國海岸防衛隊已接獲通報，「啟動搜救系統尋找倖存者」。

廣告 廣告

這是委內瑞拉左派強人馬杜洛（Nicolas Maduro）今年1月遭突襲逮捕以來，美軍已知第3次在該區域對涉嫌運送毒品的船隻進行打擊。

不過，美國政府官員至今未提出確切證據，證明這些船隻確實涉及毒品走私，引發外界對相關行動的合法性展開激烈爭論。這些行動的範圍已從加勒比海擴大至太平洋。

美軍近期頻頻對運毒船發動攻勢，迄今已執行38次打擊，至少造成130人死亡。

馬杜洛曾說，美國發動這些空襲，目的是在委內瑞拉推動政權更迭。

馬杜洛目前被關押在美國，他已對毒品與武器相關指控提出無罪抗辯。

兩名千里達及托巴哥共和國公民去年10月在美軍打擊疑似運毒船的行動中喪生，其家屬上個月對美國政府提起過失致死訴訟。（編譯：劉文瑜）