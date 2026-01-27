美軍林肯號航艦打擊群抵中東

（法新社華盛頓26日電） 美國軍方今天表示，「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群已抵達中東，大幅提升美國在這個地區的軍事力量。

在伊朗對大規模抗議活動展開鎮壓之際，這艘航艦和其護衛艦奉命前往中東地區。儘管美國總統川普已收回對德黑蘭採取軍事行動的威脅，但他仍堅稱對所有選項保持開放立場。

負責指揮美軍在這個地區行動的中央司令部（US Central Command）在社群平台X發文說，這支打擊群「目前部署於中東，以促進區域安全與穩定」。

川普今天接受美國新聞網站Axios訪問時說，美國在伊朗附近部署「一支龐大艦隊」，但他也說，德黑蘭迫切希望舉行會談。

一名美國高層官員告訴記者，若伊朗方面「想與我們接觸」，華府「隨時敞開大門」。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）警告外界不要介入伊朗局勢，並表示伊朗「對自身能力充滿信心」。

巴格赫里還說，這類戰艦的到來，不會影響伊朗捍衛國家與民族的決心，也不會動搖其防衛國家的立場。

伊朗去年12月底掀起示威潮，起初是因民眾不滿經濟狀況而起，後來演變成一場反對這個伊斯蘭共和國的大規模運動。自今年1月8日起，連續數天爆發大規模街頭示威。

人權組織指控當局在網路斷線的掩護下，對示威群眾直接開槍，展開前所未見的鎮壓行動。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）今天表示，在這波遭伊朗安全部隊鎮壓的抗議浪潮中，已確認有將近6000人喪命，而實際死亡人數可能高出數倍。（編譯：劉文瑜）