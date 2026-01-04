美軍生擒馬杜羅︱白宮公開馬杜羅被押抵紐約緝毒署片段 穿拖鞋說「新年快樂」 現關押於布魯克林都會拘留中心｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美軍昨日（3 日）突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，據報馬杜羅已被引渡至美國，目前被關押在紐約布魯克林的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。白宮相關社交帳號發布馬杜羅抵達紐約緝毒署（DEA）的畫面，片中他身穿拖鞋，並向在場人員說「新年快樂」。

白宮發布片段 馬杜羅穿拖鞋現身

美國白宮社交平台 X 的官方帳號「Rapid Response 47」於當地時間 1 月 3 日發布了一段影片，首度曝光馬杜羅被美軍帶走後的畫面。片段顯示，馬杜羅身穿深色連帽衣及運動長褲，腳上穿著襪子配拖鞋，在一條印有「DEA NYD」字樣的藍色地氈走廊上行走。

畫面中可見馬杜羅雙手被戴上手銬，片中亦聽到馬杜羅說：「晚安」及「新年快樂」，這是馬杜羅被美軍擄拐後公眾首次聽到他的聲音。

面臨毒品指控 關押於「名人監獄」

據 BBC 報道指，馬杜羅周六較早時間抵達美國一個軍事基地後，隨即被送往上述的 DEA 紐約辦公室。他在當地被正式起訴涉及毒品及武器的相關罪名。馬杜羅此前一直否認自己是販毒集團首腦，他隨後仍被移送至布魯克林的都會拘留中心。

該拘留中心以關押「高調」囚犯聞名，其中包括近期官司纏身的美國饒舌歌手 Sean "Diddy" Combs，以及涉嫌協助已故富豪愛潑斯坦性侵未成年少女的 Ghislaine Maxwell 。