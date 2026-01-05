美軍生擒馬杜羅︱鎖手銬押上直升機及裝甲車 馬杜羅夫婦紐約首次出庭 瑞士宣布凍結其境內資產︱Yahoo

馬杜羅雙手被鎖上手銬。 REUTERS/Adam Gray

【Yahoo新聞報道】被美軍押往美國的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人弗洛雷斯（Cilia Flores），當地時間周一（5 日）在紐約出庭。兩人早上由紐約布魯克林大都會拘留中心押送，期間雙手被鎖上手銬，先後經直升機及裝甲車轉送，抵達位於曼哈頓的紐約南區聯邦地區法院，沿途保安嚴密。

綜合外媒報道，馬杜羅夫婦被美方起訴多項罪名，包括串謀毒品恐怖主義、串謀走私可卡因，以及管有機關槍等。法院文件顯示，馬杜羅於當日中午正式出庭應訊。

同樣被美國起訴的馬杜羅兒子格拉（Nicolás Maduro Guerra）上載一段錄音，呼籲委內瑞拉民眾上街抗議美軍，指美方企圖削弱他們的形象，但委內瑞拉不會示弱。

沿途保安嚴密。 REUTERS/Adam Gray

瑞士凍結馬杜羅資產

另外，瑞士聯邦委員會同日宣布，凍結馬杜羅及相關人士在瑞士持有的所有資產，資產凍結令即時生效，暫定為期 4 年。

瑞士政府表示，鑑於委內瑞拉局勢「極不穩定」，有需要防止任何非法取得的資產被轉移出境；若日後司法程序證實資金屬非法所得，瑞士將致力確保相關資產能惠及委內瑞拉人民。