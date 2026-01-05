美軍生擒馬杜羅｜從巴士司機到獨裁統治者 終結逾 10 年鐵腕統治 委內瑞拉民眾恐懼未散︱Yahoo

CARACAS, VENEZUELA - SEPTEMBER 21: President of Venezuela Nicolas Maduro arrives to a meeting with the 'Consejo Nacional de Economía Productiva' (English: National Council of Productive Economy) at Humboldt Hotel on September 21, 2023 in Caracas, Venezuela. Last week Maduro met Xi Jinping in Pekin and attended the G77+China summit in Havana. (Photo by Carlos Becerra/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與妻子 1 月 3 日被美軍帶離委內瑞拉，兩人其後被押往美國審訊。馬杜羅由工運出身，曾在加拉加斯地鐵系統任職巴士司機並組織工會，之後在查韋斯（Hugo Chavez）扶持下攀上權力核心，最終掌權逾 10 年；其在位期間面對經濟崩壞、物資短缺及多輪示威衝突，並被指以強硬手段打壓反對聲音。馬杜羅被生擒的消息傳出後，委內瑞拉民眾反應分歧，有人形容是「最好生日禮物」，亦有人在停電、通訊受阻及不確定下排隊搶購食物及日用品，恐懼情緒未散。

廣告 廣告

2024 年的大選亦被批評極不透明，再次觸發群眾示威。 (Photo by Li Muzi/Xinhua via Getty Images)

上任隨即驅逐美國外交官

綜合外媒報道，馬杜羅現年 63 歲，出生於加拉加斯埃爾瓦萊（El Valle）工人階層家庭，早年受父親工運及政治取向影響，曾就讀公立中學並參與學生政治。他其後在工運圈子起步，曾在首都地鐵系統工作，並於 1991 年成立並領導加拉加斯地鐵工會組織。

馬杜羅在 1980 年代加入左翼政黨，並於 1986 年到古巴接受為期 1 年的政治訓練。他其後加入已故前總統查韋斯（Hugo Chavez）相關政治組織，並在查韋斯因 1992 年未遂政變被囚期間，參與爭取釋放行動。他亦在 1994 年認識日後成為第一夫人的弗洛雷斯，當時弗洛雷斯是查韋斯的辯護律師。

馬杜羅已被押送到美國審訊。

逾百人在抗爭中死亡 曾拘近 2,500 名抗議者

查韋斯獲釋後，馬杜羅加入政黨參選，當選制憲會議成員。查韋斯於 1999 年當選總統後，馬杜羅獲委任為外交部長，並在 2012 年升任副總統。查韋斯病情轉差期間，在公開講話中點名馬杜羅為接班人。查韋斯逝世後，馬杜羅於 2013 年選舉以些微差距勝出正式上台，接管軍隊、最高法院及國營媒體。其後驅逐美國外交官，並以強硬措辭形容美國及國內反對派。執政期間委內瑞拉經濟崩潰，石油產量大減， 3,000 萬人口面對生活必需品嚴重短缺及惡性通貨膨脹。

馬杜羅政權多次武力鎮壓反對派。 2017 年馬杜羅成立親政府制憲會議，試圖廢除由反對派控制的議會，引發大規模抗爭，當時造成超過 100 名示威者死亡。 2018 年馬杜羅在不獲 45 個國家承認下連任，2024 年的大選亦被批評極不透明，再次觸發群眾示威。

人權團體指出，馬杜羅政府曾逮捕近 2,500 名示威者、人權活動人士及新聞工作者。曾被馬杜羅政府囚禁 5 個月的人權活動家奧卡里斯（Edward Ocariz）表示，看到馬杜羅被戴上手銬的一刻感到欣慰，認為正義終於來臨。

Opponents of ousted Venezuelan President Nicolas Maduro demonstrate in Doral, Florida, on January 4, 2026. Venezuela's deposed president Nicolas Maduro is scheduled to appear before a federal judge in New York at noon on January 5, to be formally notified about the charges against him, the court said. Maduro and his wife, Cilia Flores, were seized by US forces during a pre-dawn raid on January 3 in Caracas and brought to New York to face charges of "narcoterrorism" tied to alleged trafficking of tons of cocaine into the United States. (Photo by GIORGIO VIERA / AFP via Getty Images)

VENEZUELA - JANUARY 4: Paramilitary members (known as "colectivos") rally protesting Nicolas Maduro and Cilia Flores's capture by United States armed forces in the center of Caracas, Venezuela, on January 4, 2026.(Andrea Hernández Briceño/For The Washington Post via Getty Images)

有人用銀行一半存款搶購食物

在加拉加斯及周邊城市，民眾對馬杜羅被帶走反應不一。有大學生形容消息是「最好生日禮物」，稱將來會向子孫講述 1 月 3 日「獨裁者倒下」的時刻。不過，他其後亦形容城市出現「沉重的寧靜」，對未來充滿不確定，憂商店會否繼續營業及物價上升；街上有人用銀行一半存款搶購食物，盡量先買可買的物資，情況令他想起 2016 年短缺與惡性通脹下，民眾長時間排隊搶購的日子。

加拉加斯多區居民亦形容被爆炸聲及低飛直升機驚醒，部分地區一度出現通訊中斷及停電，令居民難以掌握局勢。有居民形容當聲響突然停止後，街區出現「死一般的寂靜」，恐懼之中夾雜喜悅；亦有人擔心住所可能受波及，指社區出現無水、無電、無電話訊號的情況。市內多處超市與藥房擠迫，有人排隊等候入內，亦有人表示對外國軍事介入感到憤怒，認為委內瑞拉問題應由委內瑞拉人自行處理。