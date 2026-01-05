美軍生擒馬杜羅｜懶人包拆解突擊過程 模擬進堅、特工潛伏 特朗普為何劍指委內瑞拉？｜Yahoo

跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
【Yahoo 新聞報道】美軍上周六（3 日）在委內瑞拉首都加拉加斯生擒總統馬杜羅（Nicolas Maduro）和第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），事件震撼全球。由美軍直升機降落馬杜羅住所，到馬杜羅被押上航空母艦僅需兩個半小時，不過美國在事前的計劃和準備過程就長達數星期甚至數個月。為甚麼美國要對付馬杜羅，他被生擒的過程為何，委內瑞拉的未來何去何從，《Yahoo 新聞》一文拆解。
【馬杜羅當晚如何被生擒？】
美東時間上周五（2 日）晚上 10 時 46 分，總統特朗普批准了捉拿馬杜羅的「絕對決心」（Absolute Revolve）行動，及後 150 架軍機從不同的美軍空軍基地起飛。據特朗普表示，美軍癱瘓了委內瑞拉的防空系統，並使用「專業技術」令加拉加斯城內燈光基本上完全熄滅。
「安全房」未及關上
到了周六凌晨 0 時 50 分左右，加拉加斯多處傳出爆炸聲，上空亦傳出飛機聲音。1 時 01 分，美軍直升機降落馬杜羅在加拉加斯的住所，據報住所的「安全房」未及關上，美軍就迅速捉拿了馬杜羅及夫人，曾經跟守軍交火的美軍最終無人死亡，僅有數人受傷；至於《紐約時報》引述不具名的委內瑞拉高官指，美軍當晚空襲造成當地平民和軍人至少 40 人死亡。
3 時 29 分，馬杜羅被押上「硫磺島號」航空母艦，及後再登上一架飛機被轉往紐約扣押。事後特朗普就在社交平台「Truth Social」發布相片，見到馬杜羅被蒙着雙眼，身穿灰色 Nike 運動服，成為行動中的經典一幕。
【捉拿馬杜羅的事前部署包括甚麼？】
《紐約時報》報道，中央情報局（CIA）早在去年 8 月就組成特工秘密小組潛入委內瑞拉，計劃收集馬杜羅的各項情報。他們在過去幾個月成功在加拉加斯四處活動，潛伏當地而未被發現；他們又成功接觸到馬杜羅身邊的線人，掌握了馬杜羅的日常行蹤、作息，飲食習慣，甚至是他飼養的寵物相關情報。為了捉拿馬杜羅，美國政府曾提出 5,000 萬美元懸賞，有前美國官員就認為重賞對於收集情報有幫助。
「三角洲部隊」演練 基地建造住所原大模型
今次捉拿馬杜羅的行動是由美軍王牌特種部隊之一的「三角洲部隊」負責。據報在行動之前，「三角洲部隊」隊員在肯塔基州的聯合特種作戰司令部持續練習：軍方在基地建造了馬杜羅住所的全尺寸模型，讓隊員可以模擬進攻，他們並且在每次演習中加快速度，務求以最短時間炸開「住所」鋼門。
至於其他軍事部署，除了特朗普在過去幾個月不斷放話攻擊馬杜羅之外，美軍在這段時間亦在加勒比海和東太平洋地區展開軍事行動，以緝毒為由摧毀了數十艘船隻，造成最少 115 人死亡。到了捉拿行動前一個月，美軍在加勒比海的國際水域先後扣押了「船長號」、「世紀號」等油輪，以加大委內瑞拉出口石油的壓力。到了一個星期前，CIA 又對委內瑞拉一個港口設施實施了無人機襲擊，美軍同時在加勒比海地區部署更多戰鬥機、無人機等，靜待合適的行動時機。
【美國為何要對付委內瑞拉和馬杜羅？】
美國過往一直視拉丁美洲為「後花園」，擔憂相關國家的內政問題和外交方針會損害美國利益。今次事件的主角馬杜羅，在 2013 年接替查韋斯（Hugo Chávez）出任總統，其任內政策重創國家經濟，在 2018 年一度出現 650 倍的驚人通脹率，目前預計今年通脹率仍會高達 2 倍以上。有統計指自馬杜羅上台以來，委內瑞拉就有近 800 萬人因為經濟問題和逃避政治打壓而離開，部份人並且轉往美國生活。
石油庫存冠絕全球
面對國內經濟問題，馬杜羅跟中國繼續維持良好關係，而在馬杜羅被抓前幾個小時，他才跟中國政府拉美事務特別代表邱小琪舉行了 3 個多小時的會晤。中委兩國的經濟往來方面，目前中國吸收了委內瑞拉高達 85% 的原油出口總量，而在上月，中國每日進口的委內瑞拉石油就超過 60 萬桶。市場估計自 2000 年以來，中國對委內瑞拉實施的「貸款換石油」戰略，已經對當地投資約 600 億美元。委內瑞拉目前亦是全球最多石油庫存的國家，高達 3,030 億桶，比起沙特阿拉伯還要多逾 1 成。
【委內瑞拉是否牽涉毒品及芬太尼問題？】
雖然特朗普一直表示委內瑞拉的毒品問題跟馬杜羅有關，並聲稱他領導了國內兩個犯罪組織「阿拉瓜火車幫」（Tren de Aragua）和「太陽卡特爾」（Cartel de los Soles），但是數據顯示毗鄰委內瑞拉的哥倫比亞才是全球最大的可卡因生產國，委內瑞拉主要擔當過境角色。至於困擾美國的芬太尼問題，數據顯示芬太尼主要在墨西哥生產，並由美墨邊境流入，而在美國緝毒局 2025 年的《全國毒品威脅評估》中，委內瑞拉亦未被列為向美國走私芬太尼的來源國。
無論如何，今次事件反映美國希望在西半球奪回領導地位的決心，亦呼應了美國在上個月發布的《國家安全戰略》內容。《戰略》提到的「特朗普推論」（Trump Corollary），就是要阻止其他國家在西半球部署軍隊，或者運用任何手段控制戰略資產，雖然《戰略》沒有點名，但外界都理解美國旨在削弱中國和俄羅斯在西半球，尤其是在拉丁美洲的影響力，而特朗普一直屬意美資貝萊德（BlackRock）收購巴拿馬港口亦在正常預期。
【委內瑞拉的未來何去何從？】
目前委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已經暫代總統職務。特朗普接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問，表示羅德里格斯需要做正確的事，如果不從就要「付出沉重的代價」，可能比馬杜羅的代價還要大，又形容對方「別無選擇」。外界關注去年獲諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多（Maria Machado）能否「上位」，不過特朗普就指她在國內欠缺支持，難以領導國家。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，美國希望委內瑞拉向民主過渡，但他已經排除了短期內舉行選舉的可能性。美國海軍學院的委內瑞拉問題學者 John Polga-Hecimovich 就向《紐約時報》指，委內瑞拉軍隊的取態相當關鍵，如果他們統一支持美國主導的過渡方案，下屆政府有望取得執政合法性，但如果軍隊內有領導不同意有關安排，就有可能令局勢走向暴力。他強調，「任何民主過渡都需要政權支持者和反對者的認同。」
