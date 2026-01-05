美軍生擒馬杜羅｜特朗普劍指古巴、哥倫比亞及格陵蘭 彭博：美式「新世界秩序」降臨︱Yahoo

特朗普乘坐空軍一號返華盛頓途中稱，古巴政府「看來快要倒下」。(Photo by Joe Raedle/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美軍早前突襲拘捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，美國總統特朗普隨即把話題延伸至下一步可能針對的地區，點名古巴、哥倫比亞及格陵蘭，並以「國家安全」與「資源」為重點，展示更強硬的對外取態，彭博形容今次展示了「美式」的「新世界秩序」（America's New World Order）。

綜合外媒報道，在馬杜羅被捕後，特朗普在記者會上強調，「全球力量的走向，取決於能否保護對國家安全至關重要的貿易、領土及資源。」特朗普形容，這些是歷來決定全球力量格局的「鐵一般定律（iron laws）」，並稱美國會繼續維持這種做法。

特朗普周日乘坐空軍一號返華盛頓途中稱，古巴政府「看來快要倒下」，又指古巴「只靠委內瑞拉」維持；他同時淡化美方是否會出兵介入古巴局勢，形容委內瑞拉一直是古巴的主要經濟支柱。特朗普較早前亦曾表示希望「幫助古巴人民」。

特朗普警告哥倫比亞總統佩特羅「小心點」。(Photo by Sergio Yate / AFP via Getty Images)

警告哥倫比亞總統「小心點」

在同一趟行程中，特朗普亦向哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）發出警告，批評對方立場，並警告佩特羅「小心點」。特朗普另指美方拘捕馬杜羅的行動，部分目的與阻止毒品交易有關。

特朗普同時再度談及格陵蘭，指美國「出於國家安全需要格陵蘭」。格陵蘭屬北約盟友丹麥的自治領土，丹麥首相其後回應指，美國「無權吞併」丹麥任何領土。

此外，特朗普近期對其他盟友的強硬言論，包括談及加拿大可能成為「第 51 個州」，以及威脅對巴拿馬採取軍事行動以遏制中國對巴拿馬運河的影響。特朗普在一個電視訪問中亦警告「必須對墨西哥做點事」，指墨西哥總統希恩鮑姆無法打擊販毒集團，並稱「她沒有管治墨西哥，販毒集團在管治墨西哥」。

顯示「帝國秩序」雛形

《彭博》以「美式新世界秩序」為題的分析報道，引述清華大學國際安全與戰略中心研究員孫成昊形容，事件將被視為「權力政治的鮮明一課」，並指相關做法或加速全球秩序重組。報道亦引述科威特大學助理教授、英國皇家國際事務研究所副研究員阿爾賽義夫（Bader Al-Saif）表示，特朗普政府的做法顯示「帝國式秩序（an imperial order）」的雛形。

彭博分析提到，特朗普第二個任期內，美國曾在索馬里、尼日利亞、敘利亞、伊拉克及伊朗等地採取軍事行動，亦曾在國際水域出手；委內瑞拉行動被形容為更進取外交風格的延伸。特朗普除了軍事力量，亦願意以貿易制裁及關稅推動政治目標；特朗普的幕僚，尤其副總統萬斯亦曾表態支持部分歐洲反對派政黨。

特朗普與國務卿魯比奧曾表明，美國希望取得委內瑞拉石油儲量的使用權。(Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

「先出手、後處理」

在委內瑞拉後續安排方面，彭博分析指，美方行動未有諮詢盟友，亦未清楚交代委內瑞拉下一步走向，令外界形成「先出手、後處理」的觀感。特朗普在空軍一號上被問及委內瑞拉由誰掌權時稱「我們掌權」，又表示希望先重建委內瑞拉，尤其油務基建，之後才舉行選舉讓民眾選出領袖。

資源與經濟層面方面，特朗普與國務卿魯比奧曾表明，美國希望取得委內瑞拉石油儲量的使用權，並指委內瑞拉石油儲量約佔全球供應的 17% ，屬全球最大。特朗普表示，美國大型石油企業可投入數十億美元修復委內瑞拉破損的能源基建，以「賺錢給國家」。