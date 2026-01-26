美軍生擒馬杜羅｜特朗普稱秘密「干擾器」癱瘓敵方設備 官員：疑混淆不同武器｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】美軍月初閃電式行動捉拿委內瑞拉總統馬杜羅，並將他押到美國紐約受審。美國總統特朗普稱，當日行動使用了一種秘密的「干擾器」（discombobulator）令行動過程更順利，他無詳談細節。有美方高級官員說，他很可能混淆了美軍使用的數種武器。

委內瑞拉火箭無法運作

特朗普周六（24 日）在白宮橢圓形辦公室向《紐約郵報》說，很想跟大家談談這個「干擾器」是怎樣，但他不可以這樣做，不過他也有稍稍交代說，「干擾器」可以令敵方的設備無法正常運作。特朗普又指，委內瑞拉有俄羅斯和中國的火箭，但一枚都沒發射，「我們進來後，他們按了按鈕，但什麼都沒發生。」

美軍擁電磁波武器 穿透人體皮膚致灼熱感

美國有高層官員向《CNN》表示，特朗普可能將美軍幾種能力混淆成一種不存在的武器。當日美軍在行動中確實使用了網絡工具來癱瘓委內瑞拉的預警系統和其他防禦系統，也利用現有的聲學系統來，干擾地面人員。報道提到，美軍多年來擁有一種名為「主動拒止系統」（Active Denial System）的熱射線武器。美軍曾經解釋，ADS 是一種非致命性武器，會發射一束不可見的電磁波，射程可超過半英里，以這種電磁波能夠穿透人體皮膚，產生灼熱感，不過目前外界都未能掌握美軍有否在今次行動使用 ADS。

白宮曾轉發片段 聲稱敵方人員突然吐血無法站立

在馬杜羅被捉拿後幾日，白宮新聞秘書萊維特就曾轉發了一條據稱來自委內瑞拉保安部隊人員的說法。該名人員說，美國在行動中「發射了某種東西」，其感覺就像一股「非常強烈的聲波」，讓他的腦袋「好像要從裡面爆炸了」，他跟其他人員開始有流鼻血甚至吐血的徵狀，無法站立而且動彈不得。人員又說，當時他們見到很多無人機穿越他們的陣地。相關說法至今未獲其他途徑證實。

150 架轟炸機等參與行動

《CNN》分析，美軍捉拿馬杜羅的行動包括摧毀委內瑞拉全國多個雷達、通訊和防空基礎設施，以便美軍直升機攻入首都卡拉卡斯。美軍參謀長聯席會議主席凱恩之前就指，超過 150 架轟炸機、戰鬥機等參與了今次的行動，及後美軍就沒有提供更多細節，包括攻入總統府捉拿馬杜羅的詳細情形。有專家就表示，美國可能還使用了無人機攻擊沿海城市伊格羅特（Higuerote）進行打擊，該市是委內瑞拉防空系統的所在地。