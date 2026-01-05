美軍生擒馬杜羅｜特朗普警告委內瑞拉須聽從美國 否則有「沉重代價」 魯比奧否認開戰｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普表示，可以向委內瑞拉發動第二次攻擊，但第一次的行動已經相當成功，目前沒有發動第二次攻擊的需要。特朗普又表示，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）需要聽從美國的意願，否則會付出「沉重代價」。

稱委內瑞拉代總統「別無選擇」

特朗普接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問，表示羅德里格斯需要做正確的事，「如果她不做正確的事，她將付出沉重的代價，可能比馬杜羅的代價還要大。」特朗普又表示，國務卿魯比奧已經與羅德里格斯通了電話，當時羅德里格斯表示「我們會盡一切努力滿足您的需求」。 特朗普認為，羅德里格斯的態度相當寬容，「但她真的別無選擇」，強調不會容忍對方公然反對美國對委內瑞拉的軍事行動。

威脅向哥倫比亞採取行動

特朗普又威脅向另一個中南美洲國家哥倫比亞採取軍事行動。特朗普不點名批評哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），他指哥倫比亞目前由一個病態的人（sick man）統治，該國製造了可卡因並銷售到美國，他相信這個情況不會持續很久。當被問到會不會向哥倫比亞採取軍事行動，特朗普就指對他而言是好主意。

魯比奧：僅針對販毒「執法」

另一方面，魯比奧持續向外解釋美軍捉拿馬杜羅的行動。他向《全國廣播公司》表示，美國不是對委內瑞拉開戰，他們針對的是販毒集團，又形容周六的行動的一次「執法任務」，不是入侵當地，因為不需要國會批准。魯比奧說，會繼續隔離委內瑞拉，根據美國的制裁行動阻止油輪進出，以維持對馬杜羅繼任者的影響力。他同時說，如果委內瑞拉領導人不做出「正確」的決定，美國有多種具影響力手段可以回應；他又指，美國希望委內瑞拉向民主過渡，但他排除了短期內舉行選舉的可能性。