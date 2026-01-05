美軍生擒馬杜羅｜美議員憂台海複製「斬首」行動 台官員：各種突發狀況都有預演 ︱Yahoo

跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
美國突襲委內瑞拉總統馬杜羅影響深遠，國會議員擔心，中國政府或會有樣學樣，入侵台灣。路透社則引述內地學者指出，任何針對台灣的行動視乎中國的發展中能力，而非委內瑞拉的經驗。台灣國防部官員今日（5 日）被問及事件在台海複製的可能時，表示政府對於各種可能的突發狀況都有預演。
民進黨立委：若真辦得到，中國早已動手
美國共和黨眾議員 Don Bacon 在美軍俘獲馬杜羅後翌日發表聲明，形容行動有利於委內瑞拉及地區的未來，但同時提出關注，俄羅斯會利用美軍行動合理化他們針對烏克蘭的非法及野蠻軍事行動，中國亦有可能合理化針對台灣的行動。他說：「自由和法治昨晚得到捍衞，但獨裁者會嘗試濫用，合理化他們的自私目的。」
不過，路透社引述人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，中國任何針對台灣的行動，視乎中國本身仍在發展中的能力，而非視乎委內瑞拉的經驗。 智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）則認為，中國將台灣問題視為內政，因此不太可能仿效美國對委內瑞拉的行動，作為任何跨海峽軍事打擊的先例；而且北京較為傾向展示出和平與合乎道德的領導角色，作為與華盛頓的區別。
在台灣，民進黨立法院委員王定宇在社交平台發文分析，指出台灣跟委內瑞拉不同，台灣的政治領袖來自自由、公正的民主選舉，並非國際通緝的犯罪者；盟友是美、日、歐盟等民主陣營，而非中俄等威權國家。更重要的是能力差距：中國對台灣從不缺惡意，真正缺的是可行能力。中國不是美國，台灣更非委瑞內拉，若真辦得到，中國早已動手。
台灣國防部副部長徐斯儉今日出席立法院財政委員會會議接受傳媒訪問，記者問他怎麼看美國對委內瑞拉的「斬首」行動，會否在台海複製？徐斯儉回應說，台灣軍方平常突發狀況應處規定當中，對於應付各種突發狀況都有所整備。
