美軍生擒馬杜羅 在委華人親述驚魂一刻

【on.cc東網專訊】委內瑞拉總統馬杜羅上周六（3日）在首都加拉加斯被美軍生擒，多處受到轟炸。有身處當地的華人描述親身經歷稱，當日凌晨1時50分左右聽到飛機轟鳴與爆炸聲，隨後目睹直升機在總統府上空盤旋。

多位華人回憶爆炸聲響巨大，許多人從睡夢中驚醒，隨後陷入恐慌。一名靠近軍事基地的華人女子描述，看到多處火光與濃煙。有身處加拉加斯數百公里外的華人表示，曾聽到異常的直升機聲響，對潛在風險感到不安。儘管大部分地區水電供應正常，但襲擊核心區域生活受影響。華人社群積極溝通，並有僑胞開放住所供同胞暫時避難。

在委僑胞目前與中資企業人員普遍遵循中國大使館及社團指引，避免外出，並提前準備了生活物資。雖然暫時安全，但交通中斷與未來數日可能持續的緊張局勢，仍讓民眾深感憂慮。

