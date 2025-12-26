美軍空襲尼日利亞伊斯蘭國目標 特朗普指控恐怖分子針對基督徒︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍近日在尼日利亞西北部向伊斯蘭國相關組織發動「強而有力且致命的打擊」，形容行動針對恐怖分子，並強調美國不會容許激進伊斯蘭恐怖主義坐大。

綜合外媒報道，特朗普在社交平台發文，批評伊斯蘭國為「恐怖分子渣滓」，指控有關組織以平民為目標，並殘殺無辜基督徒。特朗普稱，美軍在行動中「執行多次完美打擊」。美國非洲司令部其後表示，行動於星期四展開，並與尼日利亞方面協調，在索科托州發動空襲。

尼日利亞外長圖加爾（Yusuf Maitama Tuggar）證實，行動屬「聯合行動」，目標為恐怖分子，並強調行動與任何特定宗教無關。圖加爾未有點名伊斯蘭國，但表示行動已籌劃一段時間，並採用由尼日利亞方面提供的情報。

不排除再次空襲

圖加爾亦未排除未來再有空襲的可能性，稱是否繼續行動，需視乎兩國領導層作出的決定。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）同日表示，對尼日利亞政府的支持與合作感到感激，並在社交平台留言「聖誕快樂」。

美國國防部其後發布短片，畫面顯示一枚導彈由軍艦發射。尼日利亞外交部翌日發聲明，表示當局持續與包括美國在內的國際夥伴展開有系統的安全合作，以應對持續存在的恐怖主義及暴力極端主義威脅，並指相關合作促成在西北部對恐怖分子目標的精準空襲。

有監察暴力事件的組織指出，暫無證據顯示尼日利亞基督徒遭殺害的比例高於穆斯林。尼日利亞人口大致平均分布於兩大宗教。總統提努布（Bola Tinubu）顧問布瓦拉（Daniel Bwala）早前表示，任何針對聖戰組織的軍事行動，應在尼日利亞參與下展開，並強調該國為主權國家。

布瓦拉亦表示，極端組織並非針對某一宗教，受害者涵蓋不同信仰甚至無宗教人士。提努布多次指出，國內存在宗教包容，安全挑戰影響不同信仰及地區的人士。

美國將尼日利亞列為「特別關注國家」

特朗普早前曾宣布，將尼日利亞列為「特別關注國家」，形容當地基督徒面對「生存威脅」，並稱有「數以千計」人士被殺，但未有提供證據。相關稱號為美國國務院用於可對「嚴重侵犯宗教自由」國家施加制裁的分類。

尼日利亞東北部多年來受博科聖地及伊斯蘭國西非省影響，造成數以千計死亡。分析政治暴力的組織指出，死者多數為穆斯林。中部地區亦不時出現以水源及牧地為導火線的衝突，涉及多為穆斯林的牧民及多為基督徒的農民，雙方均曾犯下暴行。