美軍空襲敘利亞伊斯蘭國 回應美軍遇襲3人殉職

（法新社華盛頓10日電） 美軍中央司令部今天表示，他們已在敘利亞針對激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）發動多次「大規模」空襲，藉此回應上月造成3名美國人士喪生的攻擊事件。

美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台X發布聲明指出，「今天的空鎖定敘利亞全境的伊斯蘭國」勢力，且為「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike）的一環。

聲明指出，這項行動是針對12月13日美、敘部隊在巴邁拉（Palmyra）遭遇襲擊的「直接回應」。當時的攻擊造成兩名美國軍人與1名平民口譯員喪生。