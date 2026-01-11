美軍突襲生擒馬杜洛滿1週 委國擁護者集結抗議

（法新社卡拉卡斯10日電） 委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）的支持者今天準備發動大規模抗議活動，以紀念他遭美軍戲劇性逮捕滿1週。 與此同時，心急如焚的親屬在監獄外紮營守候，等待臨時政府履行承諾，釋放政治犯。 儘管美軍1月3日發動致命的夜間突襲行動，逮捕馬杜洛，令各界震驚，但在美國總統川普宣稱「接管」這個南美國家後，昨天委國出現與華府合作的跡象。 委國外交部長昨天表示，已與美國展開恢復外交關係的對話。雙方於2019年、川普第一個總統任期期間斷交。 華府表示，美國外交官已訪問卡拉卡斯，討論重新啟用美國大使館的相關事宜。

美國國務部官員今天告訴法新社，他們已於昨天「依原定計畫」再次離境。這名官員表示：「川普政府仍與委內瑞拉的臨時當局保持密切聯繫。」