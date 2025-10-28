美軍艦停靠引發不滿 委內瑞拉中止與千里達能源協議

（法新社卡拉卡斯28日電） 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布，他已中止與鄰國千里達及托巴哥的能源協議，以回應這個鄰國讓一艘美國軍艦靠港。

馬杜洛在全國電視談話中宣布「立即中止」這項能源協議，此舉升高了兩國因美國軍艦停靠而引發的外交緊張。

他更進一步指控千里達總理波薩德-畢塞薩（Kamla Persad-Bissessar），稱她正將自己的國家「變成美帝反委內瑞拉的航空母艦」。