美軍艦抵千里達參與軍演 委內瑞拉斥挑釁之舉

（法新社卡拉卡斯26日電） 委內瑞拉今天譴責美國軍艦抵達鄰國千里達及托巴哥共和國參與聯合軍事演習，稱此為「挑釁之舉」，並聲稱已逮捕與美國中央情報局（CIA）有關的僱傭兵。

委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府在聲明中表示：「委內瑞拉譴責千里達及托巴哥共和國與中情局協調發起軍事挑釁，目的是在加勒比海地區挑起戰爭。」

在美軍驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）停靠千里達島數小時後，委內瑞拉補充說，當局已逮捕「一群掌握美國情報機構直接資訊的僱傭兵」，指控他們策劃「假旗行動」（false flag operation），恐引發一場「全面軍事對抗」。假旗攻擊意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導外界的行動。（編譯：劉文瑜）