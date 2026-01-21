美軍證上周兩艦穿越台海 捍衞航行自由承諾

【on.cc東網專訊】美國海軍第7艦隊周二（20日）證實於上周派兩艘軍艦通過台灣海峽，為今年首度穿越台海。

美國海軍神盾驅逐艦約翰‧芬恩號及海洋測量船西爾斯號，於上周五至上周六（16日至17日）完成穿越台海的「例行性」通行。第7艦隊表示，通行發生於「不屬任何沿岸國領海」的區域，通過台灣海峽展現美國捍衞所有國家航行自由的承諾。美國拒絕任何與航行自由、飛越自由及其他合法海空使用權利相牴觸的主權或管轄權主張。

廣告 廣告

解放軍東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校上周六表示，東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，有效應對處置，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】