美軍逮捕馬杜洛 聯合國呼籲尊重委內瑞拉主權

（法新社紐約聯合國總部5日電） 美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲應尊重各國主權獨立。華府方面則辯稱此次行動並未占領委內瑞拉，而是對販毒走私分子的一次警察行動。

美軍於3日凌晨逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），結束了馬杜洛在委國12年的統治。華府指控馬杜洛經營販毒集團；先前還開出5000萬美元懸賞金來緝捕他。

聯合國安全理事會（UN Security Council）今天為此事召開緊急會議，聯合國副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）會中代為宣讀古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言稿，古特瑞斯呼籲「各國應尊重國家主權、政治獨立和領土完整」。

古特瑞斯說：「我對委內瑞拉局勢可能進一步動盪、對區域可能受到衝擊，深感憂心；在國與國之間處理相互關係時，美國此舉可能立下先例。」

今天這場會議是由安理會新成員哥倫比亞提議召開。哥國總統裴卓（Gustavo Petro）過去曾與美國總統川普（Donald Trump）發生過爭執；哥國對美國突擊委內瑞拉的意圖表達關切。

哥倫比亞駐聯合國大使托瑞斯（Leonor Zalabata Torres）說，聯合國憲章規定，僅在極特殊情形下才允許動用武力，也即正當防衛、遭受武裝攻擊，或安理會明確授權之下。

托瑞斯又說，即便如此，「這也不代表一國可以對另一國家採取政治控制手段」。

●美辯稱：未占領委內瑞拉

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）則為美國這次行動辯解，他說這是一項「由美軍協助執行的精確執法行動，目標僅有兩人，即馬杜洛及其妻子佛羅雷斯，他們被美國司法部起訴，涉及毒品走私」。

瓦爾茲表示：「正如美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）所說，這不是對委內瑞拉或其人民的戰爭；美國並未占領委內瑞拉。」

但瓦爾茲強調：「不可能讓全球最大能源儲量長期由美國的對手來掌控」。

委內瑞拉的盟友如俄羅斯、中國等安理會成員，則批評美國的這次行動，並要求釋放馬杜洛。

馬杜洛夫婦5日在紐約法院出庭，均表示自己無罪。（編譯：紀錦玲）