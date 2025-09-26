美農民成貿易戰受害者 川普暗示可能伸援

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，可能對受貿易戰衝擊的農民提供援助。

川普推動強硬貿易政策和政策引發的影響，已使美國農民承壓，包含對中國在內出口市場造成打擊，他們是支持川普的重要基本盤。

川普在白宮表示，將運用進口關稅獲得的收入對農民提供紓困。他說道：「我們會把部分關稅收入發放給我們的農民。」

川普坦言，美國農業「在一小段時間內會受到傷害」，直到關稅措施「開始對他們產生正面效益為止」。

美國農業今年倍感壓力，除了出口市場受貿易爭端影響，農民正努力因應大宗商品價格下跌問題。

川普在他第一任期時曾向農民提供援助，當時貿易戰重創美國黃豆和豬肉等產品對主要市場中國的出口。

隨著貿易緊張情勢尚未平息，身為全球最大黃豆買家的中國持續轉向美國以外的國家採購黃豆，例如巴西。

美國黃豆協會（American Soybean Association）表示，截至8月底，中國尚未下訂最新年度的黃豆出口訂單。該協會指出：「中國在黃豆新產季訂單市場缺席，對美國黃豆期貨價格構成沉重壓力。」