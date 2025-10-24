美通膨溫和聯準會有望再度降息 美股創高

匯豐控股(00005)計劃以140億美元私有化恒生銀行(00011)。這讓匯豐下周二即將發布的財報顯得格外重要。晨星亞洲股票研究總監Lorraine Tan表示,匯豐第三季業績應該不會有什麽意外，因為預計不會對其大中華區業務有更多撥備(provisions)。她表示,匯豐銀行的中期業績中，受其所持交通銀行(03328)21億美元股份稀釋所相關的一次性費用影響。此外，恒生銀行公佈的香港房地產相關貸款撥備令人失望。否則，匯豐的基礎業務表現穩健，有形股東權益回報(ROTE)排除費用後應為17.7%。晨星預計9月季度業績將顯示ROTE預計將達到15%左右的預期。鑑於已公佈業績的美國同業的信號，預計匯豐業績中非利息收入將相對強勁增長，這應能支撐其增長，而淨利息收入增長將因淨息差(NIM)收窄而放緩。預計全年ROTE為12.7%。長期來看，晨星已將淨息差 (NIM) 下降的因素納入考量，因為隨著全球經濟增長放緩和通脹壓力緩解，利率可能會穩定在略低的水平。積極的一面是，晨星看到香港商業地產出租率出現穩定跡象，這應有助於為估值提供支撐，並限制恒生進一步重大撥備的下行風險。晨星近期將匯豐的公允價值估值預

infocast ・ 17 小時前