美逮馬杜洛 古巴與委內瑞拉估造成55軍人喪命

（法新社卡拉卡斯6日電） （中央社卡拉卡斯6日綜合外電報導）美軍近日突襲委內瑞拉逮捕該國領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），古巴和委內瑞拉政府今天公布，這次行動造成55名古巴和委國軍人喪生。

馬杜洛在他長達12年日益專制的獨裁統治期間僱用古巴特種部位負責個人維安工作，比照他的政壇導師、前強人總統查維斯（Hugo Chavez）的做法。

委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino Lopez）4日表示，美軍空襲委國首都卡拉卡斯（Caracas）並逮捕馬杜洛夫婦押送美國受審，馬杜洛的總統衛隊在美軍突襲中幾乎遭到「冷血」殲滅。

廣告 廣告

古巴公布了1月3日晚間在卡拉卡斯突襲行動中殉職的32名軍人名單，包含3名古巴內政部高階軍官。

委內瑞拉軍方也公布在此次行動中喪生的23名人員名單，其中包含5名海軍將領。

面對華府施壓，古巴與委內瑞拉這兩個左翼政府在軍事、醫療及教育領域持續維持緊密合作關係。