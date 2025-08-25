美都大廈奪命火｜議員憂簡樸房執法前劏房再出事 建議當局聯同中電港燈 識別高電量單位重點巡查｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】北角美都大廈周六（23 日）下午發生奪命火警，一個分間單位起火造成 1 死 6 傷。民建聯立法會議員梁熙今早（25 日）在電台節目認為，現時距離「簡樸房」規管制度落實執法還有 3 年半時間，擔心在這段寬限期當中仍有事故發生，建議當局聯合中電及港燈找出電量高單位，加強排查，另盡量為劏房大門及走廊加裝煙霧感應器。測量師學會建築測量組主席李海達在同一節目也指商住大廈應加裝煙霧感應器，並且建議法團先找專業人士檢查「把脈」。

梁熙：法團並非不配合屋宇署

梁熙在港台節目《千禧年代》表示，現時的火警調查方向是沿室內點燃火種引致，要等候證物進一步化驗。至於美都大廈曾收消防命令，在 2020 年 6 月完成，當時指消防喉轆及手動火警警報系統等均符合要求；不過，大廈現時就未遵辦屋宇署的強制驗樓通知，細節跟消防設備有關，例如消防門、消防窗、包着電線的防火板都未符要求。現時大廈已成功申請「消防安全改善工程資助計劃」，業主立案法團於火警前已開會商討推進工程，但開會及遴選工程公司等工作需時，梁熙指大廈法團「有按程序走」，並非不配合。

梁熙說，政府在明年 3 月會起展開「簡樸房」登記制度，之後再有 3 年寬限期才正式執法，但這段時間內分間單位和劏房的安全隱患仍然存在。他指出，不少分間單位都會在主要出入口安裝一度鐵閘，鐵閘可能長開；而各間劏房的內門有未必有耐熱能力，甚至可能會在火警期間成為「燃料」，情況不理想。他建議，目前應該趁寬限期期間，讓分間單位都安裝煙霧感應器，以及公共地方亦應該設置滅火筒，可以略為降低遇到火警時的風險。

測量師：消防警鐘及閃燈助長者、殘障人士識別火警

至於測量師學會建築測量組主席李海達就在同一節目表示，涉事的美都大廈是商住兩用，而不少商住兩用大廈都會有走火通道擺放雜物，缺乏消防管理的問題，例如防火門失修，甚至違規在防火牆中加裝出入口及抽氣扇，造成消防隱患。被問到有甚麼地方可以改善，李海達同樣建議大廈加裝煙霧感應器；如果單位內安裝消防警鐘和閃燈，更能有效在火警時對長者、智障和聽障住戶作警示。

目前美都大廈未遵辦屋宇署的強制驗樓通知，李海達指除了改善工程的流程需時外，不少大廈都面對法團不團結的問題，而且法團每兩年換屆，另外數年前疫情有不少維修工程停工，也打亂了大廈改善工作的部署和進度。不過在技術層面上，李海達指政府部門都有提供「方便」，例如部份舊樓因為業權和大廈結構問題，找不到地方安裝消防水缸，當局有見及此亦容許大廈安裝較小型水缸，以方便法團執行命令。