天文台料低壓區本週中入南海
美都大廈奪命火｜議員憂簡樸房執法前劏房再出事 建議當局聯同中電港燈 識別高電量單位重點巡查｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北角美都大廈周六（23 日）下午發生奪命火警，一個分間單位起火造成 1 死 6 傷。民建聯立法會議員梁熙今早（25 日）在電台節目認為，現時距離「簡樸房」規管制度落實執法還有 3 年半時間，擔心在這段寬限期當中仍有事故發生，建議當局聯合中電及港燈找出電量高單位，加強排查，另盡量為劏房大門及走廊加裝煙霧感應器。測量師學會建築測量組主席李海達在同一節目也指商住大廈應加裝煙霧感應器，並且建議法團先找專業人士檢查「把脈」。
梁熙：法團並非不配合屋宇署
梁熙在港台節目《千禧年代》表示，現時的火警調查方向是沿室內點燃火種引致，要等候證物進一步化驗。至於美都大廈曾收消防命令，在 2020 年 6 月完成，當時指消防喉轆及手動火警警報系統等均符合要求；不過，大廈現時就未遵辦屋宇署的強制驗樓通知，細節跟消防設備有關，例如消防門、消防窗、包着電線的防火板都未符要求。現時大廈已成功申請「消防安全改善工程資助計劃」，業主立案法團於火警前已開會商討推進工程，但開會及遴選工程公司等工作需時，梁熙指大廈法團「有按程序走」，並非不配合。
梁熙說，政府在明年 3 月會起展開「簡樸房」登記制度，之後再有 3 年寬限期才正式執法，但這段時間內分間單位和劏房的安全隱患仍然存在。他指出，不少分間單位都會在主要出入口安裝一度鐵閘，鐵閘可能長開；而各間劏房的內門有未必有耐熱能力，甚至可能會在火警期間成為「燃料」，情況不理想。他建議，目前應該趁寬限期期間，讓分間單位都安裝煙霧感應器，以及公共地方亦應該設置滅火筒，可以略為降低遇到火警時的風險。
測量師：消防警鐘及閃燈助長者、殘障人士識別火警
至於測量師學會建築測量組主席李海達就在同一節目表示，涉事的美都大廈是商住兩用，而不少商住兩用大廈都會有走火通道擺放雜物，缺乏消防管理的問題，例如防火門失修，甚至違規在防火牆中加裝出入口及抽氣扇，造成消防隱患。被問到有甚麼地方可以改善，李海達同樣建議大廈加裝煙霧感應器；如果單位內安裝消防警鐘和閃燈，更能有效在火警時對長者、智障和聽障住戶作警示。
目前美都大廈未遵辦屋宇署的強制驗樓通知，李海達指除了改善工程的流程需時外，不少大廈都面對法團不團結的問題，而且法團每兩年換屆，另外數年前疫情有不少維修工程停工，也打亂了大廈改善工作的部署和進度。不過在技術層面上，李海達指政府部門都有提供「方便」，例如部份舊樓因為業權和大廈結構問題，找不到地方安裝消防水缸，當局有見及此亦容許大廈安裝較小型水缸，以方便法團執行命令。
其他人也在看
港15所全國重點實驗室授牌 科研能力獲中央認同 特首：聚全球人才
國家科技部批准在香港成立15間全國重點實驗室，國家科學技術部部長陰和俊昨來港授牌時表示，這是國家對香港科研實力、創新能力，以及發展潛力的高度認可和充分信任，更是中央寄予香港科技界的殷切期望和艱巨使命，行政長官李家超指出，獲得國家科技部批准成為全國重點實驗室，證明團隊在基礎研究、技術創新、關鍵核心技術攻關具一流水平。 陰和俊稱，授牌標誌着15間全國重點實驗室正式納入全國重點實驗室管理的序列，成為國家戰略科技力量的重要組成部分。距離2035年建成科技強國，只有不到10年時間，希望香港科技界放開手腳、創造創新，不斷產出重大創新成果。他又期望在港全國重點實驗室進一步強化使命定位，聚焦國家需求背後的科學難題，勇於探索科技前沿無人區，力爭在基礎理論研究和關鍵核心技術公關上取得更多原創性、引領性的重大突破，搶佔全球科技競爭的制高點。 促進海內外頂尖大學合作 李家超說，特區政府全力建設香港成為國際創新科技中心，積極推動香港院校和實驗室參與國家科技計劃，提升科研能力，加快香港融入國家創新體系，全國重點實驗室將提供重要平台，促進海內外頂尖大學和科研機構合作，滙聚全球各地的優秀科研人才，助力打造香港成為國際信報財經新聞 ・ 2 小時前
利息走勢｜老鋪黃金年內第二次加價 加幅介乎5%至13% 內地消費者搶購推升需求
中國高端黃金飾品品牌老鋪黃金(6181)近日實施今年第二輪全產品線價格調整，旗下京東及天貓官方旗艦店多款產品已...BossMind ・ 13 小時前
中俄關係｜俄媒：普京本周赴華訪問4天
俄羅斯傳媒透露，總統普京將在本周前往中國展開為期4天訪問，期間俄中兩國代表團將舉行大規模會談。按計劃，普京將出席周六至下周一，在天津舉行的上海合作組織峰會，並接受邀請，出席下周三在北京天安門廣場舉行的中國抗戰勝利80周年。am730 ・ 18 小時前
墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度
墮樓意外｜旺角上周三（20日）發生意外墮斃悲劇。一名患自閉症的22歲楊姓青年，疑因爬回家時失足墮下，經搶救後不治。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：Google Maps、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 17 小時前
老鋪黃金又加價 店舖現人龍
距離上次加價6個月後，在內地有「黃金界愛馬仕」之稱的老鋪黃金（06181），昨天再度上調價格。內媒報道，從老鋪黃金京東旗艦店及天貓旗艦店看到，大部分產品已經加價，1萬至3萬元（人民幣．下同）左右的熱門飾品，大約上調1000至3000元，主要產品加幅約5%至13%，部分店舖出現搶購長龍。 年內第二次 漲幅5%至13% 老鋪黃金本月中預告，會於25日進行產品價格調整，當時未披露具體升幅。報道引述個別店舖工作人員指出，今次為全品類加價，過往每次加幅略有差異，一般為5%至12%；另因產品款式、工藝及寶石輔料等因素，產品價格上調幅度會略有不同。 以往老鋪黃金每年會加價2次至3次，今次則是年內第二次加價，上一次是今年2月，當時引發排隊搶購，熱門款更是「一貨難求」。今次部分店舖亦出現搶購長龍，需要排隊2至3小時才能進店。信報財經新聞 ・ 2 小時前
烏克蘭無人機攻擊俄羅斯核電廠！反應爐降載、燃料碼頭爆炸起火
烏克蘭無人機 8 月 24 日對俄羅斯多地發動攻擊，導致庫斯克核電廠反應爐容量驟降 50%，並在烏斯季盧加燃料出口碼頭引發大火。俄羅斯國防部稱當日共攔截至少 95 架烏克蘭無人機，核電廠輻射數據維持正常。鉅亨網 ・ 22 小時前
男子伏屍屯門亦園路橋底 警列作謀殺案調查｜Yahoo
今早約 6 時 18 分，屯門藍地亦園路一名男子報案，指發現上址一名男子昏迷，倒臥橋底。救護員接報到場，發現男事主頭部流血，當場證實男事主死亡。至於停泊在附近的一輛私家車，車上亦有血跡。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
屋宇署就安達臣道地盤提逾200檢控 工會稱對業界有震懾力
屋宇署因應觀塘安達臣道地盤鋼筋未符合標準，向兩間涉事的建築公司及相關人士提出超過200項檢控。建造業總工會理事長周思傑表示，屋宇署今次發出多項檢控對業界有震懾力，但關注監管是否有漏洞。 周思傑在本台節目《千禧年代》說，涉事的兩間建築公司，亦即原先的承建商精準建築工程及其後接手項目的卓越天工，公司負責人是同一班人，只是用另一公司名字再承包工程，等同「換湯不換藥」。 周思傑關注事件會否涉及招標價低者得，建議當局加強監督工程，多些突擊巡查，同時考慮以先進科技，例如以無人機，監控工程。 工程界立法會議員盧偉國在同一節目表示，屋宇署提出超過200項檢控是極為少有，相信能令業界警惕。今次事件亦反映本港有完善制度，警示業界要做好工程，否則「走唔甩」。 盧偉國指出，今次涉及企圖偷工減料，暪天過海的行為要不得，減少或沒有鋼筋的石屎不夠力，會嚴重影響樓宇安全或造成人命財產損失。被問到有工會反映，有業界人士在趕工時會對漏鋼筋視而不見，盧偉國不認為這方面是普遍現象，本港重視建築安全，按規矩認真做仍然佔大多數。 對於要否提升監管工作，盧偉國認為廉署早前已就今次事件拘捕10人，涉及總承建商和地盤監督人員，相信大家香港電台-港聞 ・ 18 小時前
長實安達臣道首置盤︱屋宇署提 205 項檢控 業界倡懲處涉事人員 避免「換湯不換藥」｜Yahoo
長實位於秀茂坪安達臣道的首置項目地盤，早前被揭發涉貪污造假，已有 10 人被廉署拘捕，屋宇署上周五（22日）再提出合共 205 項檢控。有立法會議員認為，有關檢控能警惕業界，警示要做足監管功夫，但稱行內出現偷工減料的情況並非普遍。有建造業界指，先後負責該項目的承建商為原班人馬，形容是「換湯不換藥」，認為應善用行業名冊，如發生事故後，考慮是否懲處有關人員，使他無法擔任建築行業的職責。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
杏林在線｜記憶力大法
【Now新聞台】快要開學了，讀書考試很考驗記性，但怎樣背也背不入腦的情況，相信很多人也試過，今集《杏林在線》請來香港心理學會，註冊教育心理學家李穎昕，談談有甚麼方法增強記憶力，以及寫筆記時有甚麼技巧。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美國飲酒率創新低 啤酒股加快轉型
根據Gallup的最新調查，目前只有54%達法定飲酒年齡的美國人飲酒，為自1939年調查開始以來的最低水平。即使是飲酒的人，消費量亦幾乎減半。Yahoo財經 ・ 11 小時前
9間持牌桌球館獲准放寬入場限制 最低年齡限制由下調至8歲
康文署接納9間持牌桌球館放寬入場限制的申請，獲批的桌球館分佈港、九及新界。 政府為推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動發展，康文署今年2月25日起接受持牌桌球館，申請放寬《遊樂場所規例》下的入場限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿校服人士進入持牌桌球館。 康文署收到共32份申請，經考慮相關政府部門就申請者的營運情況、周邊環境、檢控吸煙數字等的資料，以及申請者推廣桌球運動的設備和活動等，康文署接納9間桌球館的申請。 有關桌球館的資料已上載康文署網頁 www.lcsd.gov.hk/tc/licensing/application.html香港電台-港聞 ・ 15 小時前
長沙灣300呎單位無牌經營14床位 團結香港基金稱存執法監管問題
【Now新聞台】本台早前揭發長沙灣一個300呎單位分成14個床位出租，涉嫌無牌經營。團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊認為是執法監管問題。 團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊：「法例上其實已有規管，當然執法上，坊間見到很多廣告刊登有床位出租，實際上這些處所是否合乎規格、有否取得牌照，很多市民未必很清楚。有簡樸房之後，這些床位是否還有利可圖？會不會有人營運？12個床位情況有多嚴重？是否很多人非法或走法律罅經營？我相信要做全面調查，才可決定法例上是否要修訂。」#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
建造業去年18宗死亡個案 調查指趕工催工最危害安全
【on.cc東網專訊】去年職業死亡個案中，全港67宗個案便有18宗發生在建造業，佔整體個案近30%。今日(25日)舉行的建造業安全周2025開幕典禮暨研討會上，公布早前建造業議會的問卷調查結果，發現趕工催工文化對建造安全影響最大，其次為前線人員及管理人員心態，因on.cc 東網 ・ 14 小時前
東涌東站設備房疑用非合約指定內地磚 港鐵：要求總承建商交報告
有報道指，正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定德國品牌材料，而是用了內地牆磚。 港鐵回覆查詢時表示，早前接獲投訴信件，關注有關合約中使用的一些物料，港鐵在收到信件後已展開跟進工作，向總承建商查詢，並要求核查有關情況和就事件提供全面報告，港鐵將會對報告進行獨立檢查及核實。 港鐵又說根據了解，相關物料為用作砌造車站設備房間的非結構性間隔牆磚材，由總承辦商透過招標聘用的分判商負責採購及進行工程，工程於今年6月開始。總承辦商已向港鐵確認函件中提到的相關磚材批次，將不會在今次工程中使用，以回應有關的關注。港鐵會和總承辦商繼續跟進，並責成和督導其按合約，按時、按質、按量完成工程。香港電台-港聞 ・ 1 天前
52萬人提前避難的震盪祕辛！南海海槽地震與東京危機全解析！
嘿，日本新聞迷們，大家好！2025年8月20日，日本內閣府丟出重磅調查，警告若氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」最高級「巨大地震警戒」，將有超過52萬人需提前一週撤離！Japhub日本集合 ・ 17 小時前
兩電宣布下調9月燃料調整費
【Now新聞台】兩間電力公司宣布下調9月燃料調整費。 中電的燃料調整費9月起下調0.1仙，至每度42.9仙，亦較1月份下調3.4仙，減幅為7.3%，連同基本電價，平均淨電價約為1.4元；而港燈亦下調9月份燃料調整費，較8月減少3.8仙，至每度電32.9仙，亦較今年初下調兩成半，經調整後，港燈每度電的平均淨電費，將由年初約1.6元減至約1.5元。港燈又指，受地緣政治局勢不穩定的影響，預料燃料價格在今年內仍會出現波動。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
黃大仙酒樓男職員被人持刀襲擊 女疑兇被捕
黃大仙發生傷人案，一名43歲男子被人持刀襲擊，警方拘捕涉嫌傷人的44歲女子。 警方下午約4時接報，龍翔道豪苑商場一間酒樓男職員，懷疑被一名女子以長約一呎的魚生刀襲擊，男子頸、肚及面部受傷，需要送院急救。該名女子之後逃去。警員其後在沙田坳道近竹園邨一個迴旋處尋獲涉案女子，她手部受傷，同樣需要送院治理。 警方初步調查相信，兩人曾因感情及金錢問題爭執，涉案女子涉嫌傷人被捕，現正被扣留調查。香港電台-港聞 ・ 1 天前
在港全國重點實驗室獲授牌 每所每年獲資助最多2000萬元
【Now新聞台】15所在港全國重點實驗室來自多間本港資助大學，政府每年會資助每所實驗室最多2000萬元。中大希望未來數年發展科技一條龍；港大就指，希望為香港培養像馬雲及馬斯克這樣的年輕人。 獲得授牌的實驗室來自中大、港大及科大等多間本港資助大學，其中港大一共擁有5所，在各大學之中最多。校長張翔指，一國兩制為科研帶來發展空間及優勢，會保持與國際聯通，繼續培養及吸引頂尖人才。香港大學校長張翔：「我們成立了一間香港青年人創業的一間學校，叫School of innovation，是創新學院。這是一個全新的教學，也是一個探索，所以我們希望為未來香港培養更多像馬雲、馬化騰、馬斯克這樣的年輕人，為香港未來的創造更多價值。」香港中文大學校長盧煜明：「我們未來數年想發展科技一條龍的發展，由基本研究、應用研究及落地，中大在知識產權保護方面及技術落地方面做得不錯，我們會繼續努力。例如我自己做轉化腫瘤學，未來我們要放眼大灣區，有很多臨床資源，可以做一些以前沒有辦法做到的大型臨床研究，令發明與癌症有關技術可以早些落地。」創科署向每所實驗室提供每年上限2000萬元資助，亦要求所屬大學提供每年不少於400萬元的配now.com 新聞 ・ 14 小時前