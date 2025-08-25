美都大廈致命火｜梁熙：大廈過去數年有申請驗樓資助 原定本周開會商議工程

【Now新聞台】北角美都大廈上周六發生致命火警，屋宇署資料顯示，大廈有部分驗樓令7年未遵從。有立法會議員表示，據了解今次起火原因來自室內的火種，與電器及電錶裝置無關，又指大廈積極配合驗樓令。

立法會議員(香港島東)梁熙：「在火警前，這星期已開大會打算推進，為何要用這麼多時間？過去數年都在申請相關資助，這個資助是消防安全改善資助計劃，當時保安局注資55億市建局，補貼這些相關工程六成，他們亦成功申請，下一步選擇施工單位、出圖、開大會等，目前情況就是這樣，似乎不是沒有配合。」

#要聞