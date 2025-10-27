美酒佳餚巡禮四日吸引16.3萬人次入場 檔主稱生意理想(張曼琳報道)

【Now新聞台】美酒佳餚巡禮結束，有檔主稱今年生意理想。活動首次延長開放時間至午夜，四天活動吸引了16萬3千人次進場，每日平均入場人士比年去增加超過三成。

暮色降臨，入夜後的中環海濱，音樂、碰杯聲交織，氣氛越夜越高漲。不少人把握最後機會，手持酒杯流連於不同攤位來盡興喝一杯。

Shawn：「挺好玩的，很多酒可以喝。很多元素，很多東西可以吃、很多酒飲，以及很多雞尾酒。」

美酒佳餚巡禮今年首次延長開放時間至午夜12時，大人未玩夠，她就一早填飽肚睡著了，爸爸只能小酌過下癮。

廣告 廣告

李先生：「想著未來過，就帶她來體驗一下。已經遲了，不應該最後一天過來，應該早幾天過來，應該留下小朋友，自己來飲多一杯。」

現場共有300個攤位，有檔主指今年本地客人及外國遊客都較往年多，生意亦更理想。

檔主Janice：「我們也很開心見到年輕的一群來到，也有不同國籍。今年銷情理想，周末時間對比起前段早一兩日，其實有雙位數字增長，所以我們都很滿意。」

檔主Nick：「來我們店舖的人都是本地人比較多，都有一些遊客，例如南韓，我們有見到幾個。今年都可以，因為我們第一次在角落，位置不錯，在大街上，所以有些不同。」

除了美酒和美食，亦有面部彩繪體驗活動，讓一眾酒客提前感受萬聖節氣氛。

#要聞