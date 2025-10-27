葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
美酒佳餚巡禮四日吸引16.3萬人次入場 檔主稱生意理想(張曼琳報道)
【Now新聞台】美酒佳餚巡禮結束，有檔主稱今年生意理想。活動首次延長開放時間至午夜，四天活動吸引了16萬3千人次進場，每日平均入場人士比年去增加超過三成。
暮色降臨，入夜後的中環海濱，音樂、碰杯聲交織，氣氛越夜越高漲。不少人把握最後機會，手持酒杯流連於不同攤位來盡興喝一杯。
Shawn：「挺好玩的，很多酒可以喝。很多元素，很多東西可以吃、很多酒飲，以及很多雞尾酒。」
美酒佳餚巡禮今年首次延長開放時間至午夜12時，大人未玩夠，她就一早填飽肚睡著了，爸爸只能小酌過下癮。
李先生：「想著未來過，就帶她來體驗一下。已經遲了，不應該最後一天過來，應該早幾天過來，應該留下小朋友，自己來飲多一杯。」
現場共有300個攤位，有檔主指今年本地客人及外國遊客都較往年多，生意亦更理想。
檔主Janice：「我們也很開心見到年輕的一群來到，也有不同國籍。今年銷情理想，周末時間對比起前段早一兩日，其實有雙位數字增長，所以我們都很滿意。」
檔主Nick：「來我們店舖的人都是本地人比較多，都有一些遊客，例如南韓，我們有見到幾個。今年都可以，因為我們第一次在角落，位置不錯，在大街上，所以有些不同。」
除了美酒和美食，亦有面部彩繪體驗活動，讓一眾酒客提前感受萬聖節氣氛。
#要聞
其他人也在看
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 10 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 1 小時前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 2 天前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 3 小時前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
貝森特：中國將延後一年實施稀土規則、購買美國大豆、TikTok細節敲定
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（26 日）表示，他預計中國將在未來數年恢復大規模採購美國大豆，並在馬來西亞舉行為期兩天的美中貿易談判後，決定將擴大稀土出口許可制度的實施延後一年，之後再重新檢視。鉅亨網 ・ 4 小時前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
「美國優先」在大豆田失靈 特朗普鐵粉遭貿易戰反噬 盼中美和解
今年秋季，美國豆農收割的大豆規模之大，面積甚至超過了新墨西哥州。而他們最大的買家 —— 中國 —— 卻早已轉身離開了。Bloomberg ・ 1 天前
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90% 炒家欲哭無淚
從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。Yahoo財經 ・ 57 分鐘前
啟德維港1號兩房745萬沽 四年插水近四成 勁蝕416萬離場
啟德半新樓再現蝕讓個案，市場消息指，維港1號近日錄得一宗二手蝕讓，業主帳面損失近四成。28Hse.com ・ 2 天前
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
納稅人120億填氹 豪言水上樂園交予康文署 市民緬懷盛智文創意時代
海洋公園再錄虧損，主席不排除將蝕本水上樂園交由康文署營運，引發「賺就自己、蝕就政府」爭議。公眾回望盛智文時代憑創意與自負盈虧締造連續11年盈餘。Yahoo財經 ・ 1 天前
泰柬停火協議前夕遇泰王太后駕崩 川普專機一抵大馬就簽
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普今天抵達馬來西亞，將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議，然而泰王太后日前辭世，經緊急協調後，簽署儀式改在川普專機抵達吉隆坡便立即舉行。不過，阿努廷仍希望親自簽署和平協議，因此提出將簽署儀式改至今天上午舉行，簽完停火協議便速返泰國。法新社 ・ 20 小時前