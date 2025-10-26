美酒佳餚巡禮最後一日 檔主滿意生意

【Now新聞台】美酒佳餚巡禮最後一日，不少市民把握機會入場。

傍晚六時許，天色逐漸轉暗，中環海濱活動空間人流不絕，不少人手持酒杯，流連於不同攤位品嘗美酒美食，亦有人體驗面部彩繪提前感受萬聖節氣氛。

現場設有300個攤位，今年是首次延長開放時間至午夜12時，有檔主指生意較往年理想。

檔主Janice︰「我們也很開心見到年輕的一群來到，也有不同國籍。今年銷情理想，周末時間對比起前段早一兩日，其實有雙位數字增長，所以我們都很滿意。」

檔主Nick︰「來我們店舖的人都是本地人比較多，都有一些遊客，例如韓國，我們有見到幾個。今年都可以，因為我們第一次在角落，位置不錯，在大街上，所以有些不同。」

