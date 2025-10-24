美酒佳餚巡禮第二天 入夜後人流增多

【Now新聞台】美酒佳餚巡禮第二天，在中環海濱活動空間舉行。

入夜後人流陸續增多，不少市民趁住周五下班後入場，手持酒杯周圍試酒及享受美食。

美酒佳餚巡禮設300個攤位，今年首次延長開放時間至午夜12時，有攤檔負責人表示，對生意額有增加感到滿意。

攤位負責人：「很多人會逗留到超過12時，大家都未飲到足夠盡興，今年大會都聽到我們的聲音延長至午夜12時，對我們生意幫助很大，美食方面(生意額)增加一倍，美酒方面都差不多。期望周末會更好，希望周五晚上下班會過來飲多點酒。」

廣告 廣告

攤位負責人帥先生：「五、六點以後會人很多，但大家對中國酒的反響是很好的，很多人覺得中國現在可以做出這麼好的酒，很驚訝。沒有人說很貴怎麼樣，很少人有抱怨價錢的問題。」

#要聞