美酒佳餚巡禮2025｜現場直擊305個攤位 10大抵飲抵食推介！實試2 Tokens起享受名酒、米芝蓮美食/$40起入場券開搶（有片）

「香港美酒佳餚巡禮」今年升級回歸，首次把開放時間延至午夜，場內共設約305個攤位，匯聚來自全球 31 個國家及地區酒品及美食，將在10月23日至26日，於中環海濱活動空間連續四天舉行！詳情即睇：
「香港美酒佳餚巡禮」2025今年升級回歸，首次把開放時間延至午夜！當燈光映著維港夜景，配上酒杯碰撞的清脆聲音做背景音樂，入夜的海濱將彌漫更濃的歡聚氣息！這場由旅發局主辦、CIVB協辦的「買醉」盛事，場內共設約305個攤位，匯聚來自全球 31 個國家及地區酒品及美食，將在10月23日至26日，於中環海濱活動空間連續四天，以「非凡搭配 世界之最」為主題，引入「味覺配對」新玩法，五種滋味巧妙結合五款葡萄風味，讓入場人士自行配搭，發掘味蕾的新體驗！
小編直擊現場十大抵飲抵食推介
來到「香港美酒佳餚巡禮」2025，小編當然要帶大家好好逛逛試勻全場抵飲抵食！從雲集了榮獲米芝蓮、黑珍珠餐廳等殊榮的本地12間頂尖人氣食府的「Towngas 名氣美食街」，到首次參加的香港迪士尼樂園，每一樣美酒佳餚都相當令人期待！2 Tokens起就可嘗君悅酒店的海南雞飯、迪士尼樂園區的跳跳虎麥芽紫薯包及小豬栗米雞肉包、廚魔的分子小籠包等；美酒方面，法國米酒、變色氈酒令人有驚喜，尊尚名酒區更可以3 Tokens飲到靚酒，大家想知更多可以睇片！
尊尚名酒區 殿堂級陣容品酒盛會
在今年以「非凡搭配 世界之最」為主題的活動中，由東亞銀行贊助的「東亞銀行尊尚名酒區」以殿堂級陣容經典再現，對於喜歡品酒的朋友來說，這絕對是一場不容錯過的頂級盛宴。入場者可在名酒區內舒適地品嚐各國頂級名釀；包括國際權威酒評家James Suckling精心策劃專櫃，帶來過百款其評選的極高分新舊世界頂級葡萄酒及中國葡萄酒；恰逢波爾多1855列級莊園評級誕生170周年，名酒區罕有齊集波爾多五大一級酒莊（Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion、Mouton）傳奇之作！這裡鑑酒版圖更覆蓋全球，西班牙酒王Vega Sicilia、意大利國寶級酒莊Biondi-Santi、James Suckling給出100分滿分的美國佳釀Colgin IX Estate，以及拉菲集團在中國打造的「瓏岱」均同場亮相。同時，名酒區跨越葡萄領域，精選蘇格蘭56年單一麥芽威士忌、稀有貴州茅台等，盡顯世界釀酒工藝魅力，為每一位愛酒之人呈獻難得一見的頂尖品酒旅程。
品味館 星廚的《超粵之味》盛宴
深受歡迎的「品味館」以星級陣容坐鎮，匯集本地及海內外頂尖名廚，聯手為食客呈獻《超粵之味》十手豐盛晚宴，以創意重新演繹中菜新境界！參與的廚師陣容可謂豪華：包括京米芝蓮三星潮州菜大廚張一峰、首位在亞洲以外摘得米芝蓮二星的中菜名廚Andrew Wong、有「黑白大廚」之稱的港點女王鄭智善，以及年輕米芝蓮粵菜主廚鄧家濠。「品味館」晚宴門票在Klook平台公開發售，為美食愛好者帶來品鑑星級中菜的珍貴機會！
星光食街 Towngas名氣美食街與酒店美食街齊登場
由煤氣公司贊助的「Towngas名氣美食街」矚目登場，匯集12間榮獲米芝蓮、黑珍珠殊榮的本地頂尖食府，以「13星7鑽」陣容讓賓客一站式展開摘星之旅，參與餐廳包括米芝蓮三星法菜L'Atelier de Joël Robuchon、三星粵菜富臨飯店，及Bo Innovation、Arbor等多間星鑽級餐廳，另有CIAK Concept與Towngas推介的CulinArt 1862。備受追捧的「酒店美食街」今年陣容更盛，集合11間本地星級酒店現場獻藝，君悅酒店海南雞飯、帝苑酒店芝士蝴蝶酥等招牌菜式悉數亮相，讓賓客一次品嚐多間酒店特色名物。
「味覺配對」新玩法：解鎖味蕾新趣的創意體驗
今年巡禮推出趣味十足的味覺配對新玩法，帶來全新探索體驗，巧妙融合梅洛、莎當妮、西拉、赤霞珠、長相思五款葡萄風味，與香甜、酸爽、辛辣、鹹香、鮮美五種滋味，依照五種顏色標示，自由搭配多款美食及佳釀，在創意組合中發掘美食與美酒間的味蕾共鳴，解鎖獨特味覺體驗；活動還引入全新國家展館及多個國際人氣品牌，讓這場融合經典與創新的非凡品味之旅更添精彩，打造多元且充滿驚喜的味覺探索空間。
香港美酒佳餚巡禮2025-尊尚品酒證
預購優惠：$498｜美國運通卡會員專屬優惠：$448｜
原價：$598
包括：1張入場券（$40）、16張品味券（$400）、1隻尊尚酒杯（$200）、「東亞銀行尊尚名酒區」入場券及小食券（$200）
香港美酒佳餚巡禮2025-品味證
預購優惠：$268｜
原價：$298
包括：1張入場券（$40）、8張品味券（$200）、1隻標準酒杯（$130）
美國運通卡會員優先預購期：9月29日至10月1日
預購優惠適用期：10月2日至22日
「香港美酒佳餚巡禮2025」開放時間及入場費
2025年10月23日（星期四）︰7:30pm – 12mn
2025年10月24日至26日 （星期五至日）︰12nn – 12mn
地點：香港島中環海濱活動空間
入場券： $40/位（適用於年滿 12 歲或以上人士）
3至12 歲小童、65 歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場，每位$ 20
「東亞銀行尊尚名酒區」需另購入場券才可進內
參與賓客亦可於場地入口，以優惠價$60購買一隻標準酒杯
