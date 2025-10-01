Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

美酒佳餚巡禮2025｜ $40起入場券、品酒證、品味證早鳥優惠開搶 一連4日越夜越精彩！305個攤位/全球31個國家及地區酒品美食

「香港美酒佳餚巡禮」今年升級回歸，首次把開放時間延至午夜！當燈光映著維港夜景，配上酒杯碰撞的清脆聲音做背景音樂，入夜的海濱將彌漫更濃的歡聚氣息！這場由旅發局主辦、CIVB協辦的「買醉」盛事，場內共設約305個攤位，匯聚來自全球 31 個國家及地區酒品及美食，將在10月23日至26日，於中環海濱活動空間連續四天，以「非凡搭配 世界之最」為主題，引入「味覺配對」新玩法，五種滋味巧妙結合五款葡萄風味，讓入場人士自行配搭，發掘味蕾的新體驗！

美酒佳餚巡禮2025一連4日於中環海濱活動空間舉行。

建議使用10號碼頭旁的中環方向入口或添馬公園旁的金鐘方向入口進入會場。

尊尚名酒區 殿堂級陣容品酒盛會

在今年以「非凡搭配 世界之最」為主題的活動中，由東亞銀行贊助的「東亞銀行尊尚名酒區」以殿堂級陣容經典再現，對於喜歡品酒的朋友來說，這絕對是一場不容錯過的頂級盛宴。入場者可在名酒區內舒適地品嚐各國頂級名釀；包括國際權威酒評家James Suckling精心策劃專櫃，帶來過百款其評選的極高分新舊世界頂級葡萄酒及中國葡萄酒；恰逢波爾多1855列級莊園評級誕生170周年，名酒區罕有齊集波爾多五大一級酒莊（Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion、Mouton）傳奇之作！這裡鑑酒版圖更覆蓋全球，西班牙酒王Vega Sicilia、意大利國寶級酒莊Biondi-Santi、James Suckling給出100分滿分的美國佳釀Colgin IX Estate，以及拉菲集團在中國打造的「瓏岱」均同場亮相。同時，名酒區跨越葡萄領域，精選蘇格蘭56年單一麥芽威士忌、稀有貴州茅台等，盡顯世界釀酒工藝魅力，為每一位愛酒之人呈獻難得一見的頂尖品酒旅程。

今年的巡禮現場時間至半夜12時，氣氛更熱鬧，醉意更濃。

全新推出的國家展館亦不容錯過：意大利、美國及捷克的精選酒款將為你帶來耳目一新的品味體驗。

一次過嘗盡35國家地區美酒美食，攤檔超過300個。

品味館 星廚的《超粵之味》盛宴

深受歡迎的「品味館」以星級陣容坐鎮，匯集本地及海內外頂尖名廚，聯手為食客呈獻《超粵之味》十手豐盛晚宴，以創意重新演繹中菜新境界！參與的廚師陣容可謂豪華：包括京米芝蓮三星潮州菜大廚張一峰、首位在亞洲以外摘得米芝蓮二星的中菜名廚Andrew Wong、有「黑白大廚」之稱的港點女王鄭智善，以及年輕米芝蓮粵菜主廚鄧家濠。「品味館」晚宴門票將於10月10日起在Klook平台公開發售，為美食愛好者帶來品鑑星級中菜的珍貴機會！

品味館集合本地及海內外五位頂尖名廚，十手重新演繹中菜新境界。

美酒佳餚

星光食街 Towngas名氣美食街與酒店美食街齊登場

由煤氣公司贊助的「Towngas名氣美食街」矚目登場，匯集12間榮獲米芝蓮、黑珍珠殊榮的本地頂尖食府，以「13星7鑽」陣容讓賓客一站式展開摘星之旅，參與餐廳包括米芝蓮三星法菜L'Atelier de Joël Robuchon、三星粵菜富臨飯店，及Bo Innovation、Arbor等多間星鑽級餐廳，另有CIAK Concept與Towngas推介的CulinArt 1862。備受追捧的「酒店美食街」今年陣容更盛，集合11間本地星級酒店現場獻藝，君悅酒店海南雞飯、帝苑酒店芝士蝴蝶酥等招牌菜式悉數亮相，讓賓客一次品嚐多間酒店特色名物。

Towngas 名氣美食街-「廚魔」梁經倫的X-treme極致中式料理，打破了大眾對傳統菜系的觀念，以富藝術性的手法重新演繹經典中菜，用品質和創意征服眾人味蕾。

Towngas 名氣美食街-CulinArt 1862是一間匠心獨運的高級西餐廳，創作如藝術品般的多國菜餚。

Towngas 名氣美食街-唐述是一間以當代角度重新演繹傳統中菜的高級食府，結合深厚的文化底蘊與精緻創意，將千年中華飲食文化的精髓轉化成美食的藝術。

「味覺配對」新玩法：解鎖味蕾新趣的創意體驗

今年巡禮推出趣味十足的味覺配對新玩法，帶來全新探索體驗，巧妙融合梅洛、莎當妮、西拉、赤霞珠、長相思五款葡萄風味，與香甜、酸爽、辛辣、鹹香、鮮美五種滋味，依照五種顏色標示，自由搭配多款美食及佳釀，在創意組合中發掘美食與美酒間的味蕾共鳴，解鎖獨特味覺體驗；活動還引入全新國家展館及多個國際人氣品牌，讓這場融合經典與創新的非凡品味之旅更添精彩，打造多元且充滿驚喜的味覺探索空間。

首度推出的配嘗體驗，以不同葡萄品種配搭美食，探索共5種葡萄品種，包括莎當妮（Chardonnay）、長相思（Sauvignon Blanc）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）和西拉（Shiraz）。

以長相思配搭富含鮮美的食物時，其明亮的酸度與草本香氣，能完美平衡菜餚的濃郁滋味。

香港美酒佳餚巡禮2025-尊尚品酒證

預購優惠：$498｜美國運通卡會員專屬優惠：$448｜ 原價：$598

包括：1張入場券（$40）、16張品味券（$400）、1隻尊尚酒杯（$200）、「東亞銀行尊尚名酒區」入場券及小食券（$200）

香港美酒佳餚巡禮2025-品味證

預購優惠：$268｜ 原價：$298

包括：1張入場券（$40）、8張品味券（$200）、1隻標準酒杯（$130）

美國運通卡會員優先預購期：9月29日至10月1日

預購優惠適用期：10月2日至22日

「香港美酒佳餚巡禮2025」開放時間及入場費

2025年10月23日（星期四）︰7:30pm – 12mn

2025年10月24日至26日 （星期五至日）︰12nn – 12mn

地點：香港島中環海濱活動空間

入場券： $40/位（適用於年滿 12 歲或以上人士）

3至12 歲小童、65 歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場，每位$ 20

「東亞銀行尊尚名酒區」需另購入場券才可進內

參與賓客亦可於場地入口，以優惠價$60購買一隻標準酒杯

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

