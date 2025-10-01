維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大
美酒佳餚巡禮2025｜ $40起入場券、品酒證、品味證早鳥優惠開搶 一連4日越夜越精彩！305個攤位/全球31個國家及地區酒品美食
「香港美酒佳餚巡禮」今年升級回歸，首次把開放時間延至午夜，場內共設約305個攤位，匯聚來自全球 31 個國家及地區酒品及美食，將在10月23日至26日，於中環海濱活動空間連續四天舉行！詳情即睇：
「香港美酒佳餚巡禮」今年升級回歸，首次把開放時間延至午夜！當燈光映著維港夜景，配上酒杯碰撞的清脆聲音做背景音樂，入夜的海濱將彌漫更濃的歡聚氣息！這場由旅發局主辦、CIVB協辦的「買醉」盛事，場內共設約305個攤位，匯聚來自全球 31 個國家及地區酒品及美食，將在10月23日至26日，於中環海濱活動空間連續四天，以「非凡搭配 世界之最」為主題，引入「味覺配對」新玩法，五種滋味巧妙結合五款葡萄風味，讓入場人士自行配搭，發掘味蕾的新體驗！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
尊尚名酒區 殿堂級陣容品酒盛會
在今年以「非凡搭配 世界之最」為主題的活動中，由東亞銀行贊助的「東亞銀行尊尚名酒區」以殿堂級陣容經典再現，對於喜歡品酒的朋友來說，這絕對是一場不容錯過的頂級盛宴。入場者可在名酒區內舒適地品嚐各國頂級名釀；包括國際權威酒評家James Suckling精心策劃專櫃，帶來過百款其評選的極高分新舊世界頂級葡萄酒及中國葡萄酒；恰逢波爾多1855列級莊園評級誕生170周年，名酒區罕有齊集波爾多五大一級酒莊（Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion、Mouton）傳奇之作！這裡鑑酒版圖更覆蓋全球，西班牙酒王Vega Sicilia、意大利國寶級酒莊Biondi-Santi、James Suckling給出100分滿分的美國佳釀Colgin IX Estate，以及拉菲集團在中國打造的「瓏岱」均同場亮相。同時，名酒區跨越葡萄領域，精選蘇格蘭56年單一麥芽威士忌、稀有貴州茅台等，盡顯世界釀酒工藝魅力，為每一位愛酒之人呈獻難得一見的頂尖品酒旅程。
品味館 星廚的《超粵之味》盛宴
深受歡迎的「品味館」以星級陣容坐鎮，匯集本地及海內外頂尖名廚，聯手為食客呈獻《超粵之味》十手豐盛晚宴，以創意重新演繹中菜新境界！參與的廚師陣容可謂豪華：包括京米芝蓮三星潮州菜大廚張一峰、首位在亞洲以外摘得米芝蓮二星的中菜名廚Andrew Wong、有「黑白大廚」之稱的港點女王鄭智善，以及年輕米芝蓮粵菜主廚鄧家濠。「品味館」晚宴門票將於10月10日起在Klook平台公開發售，為美食愛好者帶來品鑑星級中菜的珍貴機會！
星光食街 Towngas名氣美食街與酒店美食街齊登場
由煤氣公司贊助的「Towngas名氣美食街」矚目登場，匯集12間榮獲米芝蓮、黑珍珠殊榮的本地頂尖食府，以「13星7鑽」陣容讓賓客一站式展開摘星之旅，參與餐廳包括米芝蓮三星法菜L'Atelier de Joël Robuchon、三星粵菜富臨飯店，及Bo Innovation、Arbor等多間星鑽級餐廳，另有CIAK Concept與Towngas推介的CulinArt 1862。備受追捧的「酒店美食街」今年陣容更盛，集合11間本地星級酒店現場獻藝，君悅酒店海南雞飯、帝苑酒店芝士蝴蝶酥等招牌菜式悉數亮相，讓賓客一次品嚐多間酒店特色名物。
「味覺配對」新玩法：解鎖味蕾新趣的創意體驗
今年巡禮推出趣味十足的味覺配對新玩法，帶來全新探索體驗，巧妙融合梅洛、莎當妮、西拉、赤霞珠、長相思五款葡萄風味，與香甜、酸爽、辛辣、鹹香、鮮美五種滋味，依照五種顏色標示，自由搭配多款美食及佳釀，在創意組合中發掘美食與美酒間的味蕾共鳴，解鎖獨特味覺體驗；活動還引入全新國家展館及多個國際人氣品牌，讓這場融合經典與創新的非凡品味之旅更添精彩，打造多元且充滿驚喜的味覺探索空間。
香港美酒佳餚巡禮2025-尊尚品酒證
預購優惠：$498｜美國運通卡會員專屬優惠：$448｜
原價：$598
包括：1張入場券（$40）、16張品味券（$400）、1隻尊尚酒杯（$200）、「東亞銀行尊尚名酒區」入場券及小食券（$200）
香港美酒佳餚巡禮2025-品味證
預購優惠：$268｜
原價：$298
包括：1張入場券（$40）、8張品味券（$200）、1隻標準酒杯（$130）
美國運通卡會員優先預購期：9月29日至10月1日
預購優惠適用期：10月2日至22日
「香港美酒佳餚巡禮2025」開放時間及入場費
2025年10月23日（星期四）︰7:30pm – 12mn
2025年10月24日至26日 （星期五至日）︰12nn – 12mn
地點：香港島中環海濱活動空間
入場券： $40/位（適用於年滿 12 歲或以上人士）
3至12 歲小童、65 歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場，每位$ 20
「東亞銀行尊尚名酒區」需另購入場券才可進內
參與賓客亦可於場地入口，以優惠價$60購買一隻標準酒杯
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略
金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。Yahoo財經 ・ 16 小時前
「向家破產」傳聞登熱搜 向太直播反擊：珠寶豪宅還在 向佐：說話的人請有點底線
影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 2 天前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」
啟德跑道區曾被唱衰「爆煲』」如今卻接連通過颱風、交通及成龍魔咒三道壓，樓市數據亦顯示庫存回落、成交回暖，啟德豪宅能否吐氣揚眉？Yahoo 地產 ・ 2 天前
大師冇點你│新世界脫離危險期（李聲揚）
固然公司仲係蝕緊過100億，但好多都係一次性項目，或者係出售資產帶嚟嘅會計影響。只要商場同寫字樓情況唔再大幅惡化，相信下年嘅虧損有機會再收窄。而即使商場同寫字樓情況再大幅變差都好，至少酒店同埋住宅方面，都仲係OK嘅。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
加密貨幣誕生了多少百萬富翁？「這一幣種」富豪最多！
《2025 加密貨幣財富報告》顯示，加密貨幣富豪數量激增，比特幣持有人突破 145,100 人，全球資產總市值達 3.9 兆美元。加密貨幣正取代鑽石與寶石，成為全球富豪偏好的財富儲存方式。鉅亨網 ・ 17 小時前
聰心雅談│十月市場會否有股災？（何啟聰）
美國的市場現在不論大型與小型股，全球都有不少資金炒賣，而一旦有任何不利情況，在相對無限制的金融市場環境下，股市非常多槓桿產品及衍生工具，以致出現以裂口大跌股災的機會，相對較大。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵
深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：Yahoo Food ・ 1 天前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮
羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前