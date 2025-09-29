美酒佳餚巡禮10.23中環海濱舉杯 首延長開放至午夜

美酒佳餚巡禮

辛勞一整天，不少打工仔或想小酌一番。於下月23日至26日舉行的「香港美酒佳餚巡禮」將是一個好去處。今年活動首次延長開放時間至午夜12時，不僅雲集「13星7鑽」級美饌和多種頂尖佳釀；更引入「味覺配對」新體驗，為5類葡萄酒，配對適合味道的食品，供入場人士感受全新味蕾盛宴。大會指活動為美酒美食提供推廣平台，料吸引達15萬人次參與。

香港美酒佳餚巡禮將於10月23至26日一連四天於中環海濱活動空間舉行。除首日(23日)在晚上7時半開放外，餘下展期間開放時間為中午12時至午夜12小時。今年活動設約305個攤位，七成屬美酒、三成為美食，匯聚來自全球31個國家及地區酒品和美食，新增美國、意大利、捷克、比利時等多個展館。

美酒佳餚巡禮

活動引入多種新元素，如「味覺配對」新玩法，大會根據葡萄酒風味配對佳餚，並分五種顏色標示，從而建議賓客依照搭配多款美食及佳釀。另外，香港迪士尼亦首度參展設專區，售賣會場限定的迪士尼人物造型美食，及華特迪士尼家族生產，與品牌發展及電影故事很有淵源的紅白美酒。

旅發局主席林建岳表示，很高興見到香港美酒佳餚巡禮作為旅發局年度旗艦級盛事，今年陣容更鼎盛，估計活動人流與去年相若，料達15萬人次；並相信美酒佳餚巡禮是美酒美食的絕佳推廣平台，帶動商機。

周四公開發售門票

入場券、品味證及尊尚品酒證於周四(2日)起於網上公開發售。入場券票價方面，成人門票40元、小童及長者半價；其中「東亞銀行尊尚名酒區」須另購門票進入。至於用作品酒的「品味券」每張25元，另設298元「品味通行證」(含門票、8張品味券及1隻酒杯)，和598元「尊貴品酒證」(含活動及「東亞銀行尊尚名酒區」門票、16張品味券及1隻尊貴酒杯)的優惠。

