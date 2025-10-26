葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
美酒佳餚市民把握最後一夜飲酒吃美食 檔主稱生意理想(張曼琳報道)
【Now新聞台】美酒佳餚巡禮最後一日，不少市民把握機會入場，有檔主稱生意理想。
暮色降臨，入夜後的中環海濱，音樂、碰杯聲交織，氣氛越夜越高漲。不少人把握最後機會，手持酒杯流連於不同攤位來盡興喝一杯。
Shawn：「挺好玩的，很多酒可以喝。很多元素，很多東西可以吃、很多酒飲，以及很多鷄尾酒。」
美酒佳餚巡禮今年首次延長開放時間至午夜12時，大人未玩夠，她就一早填飽肚睡著了，爸爸只能小酌過下癮。
李先生：「想著未來過，就帶她來體驗一下，已經遲了，不應該最後一天過來，應該早幾天過來，應該留下小朋友，自己來飲多一杯。」
現場共有300個攤位，有檔主指今年本地客人及外國遊客都較往年多，生意亦更理想。
檔主Janice：「我們也很開心見到年輕的一群來到，也有不同國籍。今年銷情理想，周末時間對比起前段早一兩日，其實有雙位數字增長，所以我們都很滿意。」
檔主Nick：「來我們店舖的人都是本地人比較多，都有一些遊客，例如韓國，我們有見到幾個。今年都可以，因為我們第一次在角落，位置不錯，在大街上，所以有些不同。」
除了美酒和美食，亦有面部彩繪體驗活動，讓一眾酒客提前感受萬聖節氣氛。
#要聞
