美開始售委國石油 首批價值5億美元

報道指美國已正式發售委內瑞拉石油，圖為委國煉油廠。 (美聯社)

美國特朗普政府生擒委內瑞拉總統馬杜羅後揚言會代為發售委國的石油，聲稱以確保利益歸於委國人民和美國人。美國傳媒引述一名美國政府官員稱，美國已完成首次發售委國石油，價值5億美元(約39億港元)。該官員又透露，未來數天和數星期將售賣更多委國石油。另外，特朗普周三與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯通電話，雙方分別形容會談正面。

白宮發言人羅傑斯回應傳媒查詢售賣委國石油時稱，在馬杜羅被捕後，特朗普與委內瑞拉達成了「歷史性」能源協議。他的團隊亦與有興趣投資和修復委國石油基建的石油公司，保持積極的討論。最先報道美國出售委國石油的是新媒體Semafor，報道指美國將有關交易的得益存入美國政府控制的銀行戶口，其中一個在卡塔爾。官員指出，卡塔爾地位中立，款項在美國批准下可自由流動，沒有被充公的危險。美國官員又表示，羅德里格斯非常合作。

特朗普與委臨時總統通電話

特朗普稱，與羅德里格斯討論了很多事情，包括石油、礦產、貿易和安全問題，因為美國正努力「幫助委內瑞拉穩定和復甦」。他又形容是很好的對話。羅德里格斯稱這次通話時間長、富有成效，並表示兩人討論了有利於兩國的雙邊議題。報道指，美委兩國經歷了數月不斷惡化的緊張局面後，兩人的通話標誌著兩國關係出現戲劇性的外交變化。羅德里格斯在馬杜羅被擒後，曾批抨特朗普政府「綁架」馬杜羅，並呼籲釋放他。特朗普談到與羅德里格斯通電話情況時，指對方是一位「非常棒的人」，國務卿魯比奧也曾聯絡她。與羅德里格斯通話後，特朗普周四將與委內瑞拉反對派領袖馬查多於白宮會面。馬查多領導的政黨被認為贏得2024年的大選，但遭時任總統馬杜羅否定。特朗普曾稱，認為馬查多在委國內的認受性未能足以讓她掌管委內瑞拉。

