美阻止對中出口AI晶片 黃仁勳警告造成更大傷害

（法新社華盛頓28日電） 美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天警告，美國必須允許美製AI晶片銷往中國，以確保矽谷企業持續在AI領域維持主導地位。

黃仁勳在華府出席公司活動時向媒體表示：「我們希望世界建立在美國的技術堆疊（tech stack）之上。」他使用了開發人員常用的計算機技術術語。

他又說：「但我們也需要在中國爭取他們的開發者。一項導致美國失去全球一半AI開發者的政策，長遠來看並沒有好處。這對我們的傷害更大。」

黃仁勳是在美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計明天會面前發表上述談話，預計這次川習會將討論到AI技術。

由於中國政府祭出禁令、國家安全疑慮與美中持續的貿易緊張關係，輝達晶片目前無法在中國銷售。

相反地，中國已加速發展本土晶片業，以突破華府對用於驅動AI系統的最先進晶片出口中國實施的限制。

美國以國安疑慮為由祭出禁令，認為出口先進晶片恐讓中國取得軍事優勢。這場地緣政治僵局尚未出現緩解跡象。

川普政府傾向在對中國銷售AI晶片上採取更細緻的策略，但面臨美國政界各方對中鷹派人士的強烈質疑，他們主張對AI技術採取更嚴格的禁令。

黃仁勳說：「這個觀點…對於理解AI如何運作上…是我在上屆（拜登）政府時期就曾倡議過的，但感覺沒有被採納，因為某種程度上有人認為將他們排除在外、傷害他們對我們更有利，但事實並非如此。」

黃仁勳也表達希望川普能協助引導政策走向，警告如果沒有採取行動，美國科技產業主導全球市場的地位恐將萎縮。