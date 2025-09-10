美降息預期抵銷地緣政治風險 歐洲股市收盤互有漲跌

美國勞工統計局數據顯示，今年8月美國的生產者價格按月意外下跌0.1%，遠低於預測的0.3%增幅，此前7月經過下調的數據顯示上升0.7%。是四個月來生產者價格的首次下降，服務價格下跌0.2%，為4月以來的最大跌幅，主要是因為機械和汽車批發的邊際利潤下降3.9%。 同時，商品價格上漲0.1%，是連續第四個月的增長，以煙草產品的2.3%漲幅為主導。核心生產者價格也下降0.1%，低於預測的0.3%增長。 按年計，生產者價格上漲2.6%，低於7月份經下調修正的3.1%增長率及預測的3.3%。核心生產者價格降至低於預期的2.8%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 10 小時前