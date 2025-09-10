美降息預期抵銷地緣政治風險 歐洲股市收盤互有漲跌

Apple Watch 推量血壓 醫生指不等同醫療監測
其他人也在看
踢開馬斯克 甲骨文主席Ellison成全球首富
甲骨文(ORCL.US)周三最新飆升41%，公司單日市值大增逾2,780億美元，帶動董事長艾利森取代特斯拉(TSLA.US)創辦人馬斯克，首次成為全球首富。 據彭博億萬富翁指數，以艾利森持股量，其身家單日飆升約1,000億美元，增至3,930億美元，超過馬斯克的3,850億美元，是該指數有史以來錄得的最大單日增幅。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
加密資產｜獲虛擬資產交易牌照 馬雲再在香港金融界擴張 雲鋒金融股價一度升近四成
萬通保險母公司雲鋒金融集團（00376）宣布重要業務突破，旗下雲鋒證券成功獲得香港證監會批准，將現有第一類證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務。此消息刺激雲鋒金融大升28%，收報5.42元，盤中更曾高見5.95元，升逾40%，反映市場對其進軍加密貨幣領域的樂觀預期。BossMind ・ 13 小時前
金價再創新高 圍繞聯儲局減息的預期高漲
金價周二再創新高，受市場對聯儲局今年將多次減息的押注激增推動。Bloomberg ・ 1 天前
阿里傳今公布夥高德拓團購 料重啟口碑網 美團受壓逆市挫2.3%
今日是阿里巴巴（9988.HK）成立26周年，內地媒體引述網傳消息稱，阿里巴巴將於今日早上在杭州舉行發布會，屆時將會有「重磅業務發布」，而大批傳媒則已收到邀請前往杭州。信報財經新聞 ・ 1 天前
泡泡龍講投資│呢隻美股唔好亂估頂（泡泡龍）
美股一些競爭力比較強的企業，股價很多時候都是長升長有。原因一來公司的確是愈做愈好，不斷開拓彊土，令收入及利潤上升。另一方面， 市場見到公司的收入及盈利的可持續性，亦會相應上調估值，形成 「戴維斯雙擊」。Yahoo財經專欄 ・ 23 小時前
美股日誌｜標指納指驚驗破頂 甲骨文暴漲36%
美股三大指數先升後回，收市個別發展，標普500指數和納斯達克指數連續兩日創新高，雖然納指一道倒跌，道瓊斯指數跌220點。甲骨文狂升近36%收市，帶動人工智能相關股份造好，但其他科技股以至非科技股表現參差不齊。美國批發價格按月意外下降，投資者觀望星期四公布的消費層面的通脹數據，以部署息口策略。油價向上，俄羅斯遙控機深入波蘭境內遭擊落，被視為對北大西洋公約組織成員國的直接挑釁。Yahoo財經 ・ 1 小時前
滙市專家唱人幣「六字頭更合理」
知名滙市專家、提出「美元微笑論」的Eurizon SLJ Capital行政總裁任永力（Stephen Jen）接受彭博訪問時表示，隨着北京正面臨讓人民幣升值的壓力，人民幣兌美元可能大幅上漲，並認為美元兌人民幣處於6算的低端，較現時滙率水平更合理。信報財經新聞 ・ 1 天前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
美元微笑理論提出者：人民幣可能會大幅上漲
「美元微笑理論」提出者、Eurizon SLJ Capital首席執行官任永力(Stephen Jen)認為，鑑於北京承受着讓本幣升值的壓力，人民幣兌美元可能會大幅上漲。infocast ・ 1 天前
魚樂無窮│零售股滄海遺珠（唐牛）
翻查去年9月底至10月初，股價在毫無先兆下，由6毫幾子衝上逾9毫子，或因市況或因黃金周。論市旺程度，而家絕不比當時遜色，論時間，距離黃金周不足1個月，且看喪炒劇本能否重演。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美國8月生產價格意外下跌0.1%
美國勞工統計局數據顯示，今年8月美國的生產者價格按月意外下跌0.1%，遠低於預測的0.3%增幅，此前7月經過下調的數據顯示上升0.7%。是四個月來生產者價格的首次下降，服務價格下跌0.2%，為4月以來的最大跌幅，主要是因為機械和汽車批發的邊際利潤下降3.9%。 同時，商品價格上漲0.1%，是連續第四個月的增長，以煙草產品的2.3%漲幅為主導。核心生產者價格也下降0.1%，低於預測的0.3%增長。 按年計，生產者價格上漲2.6%，低於7月份經下調修正的3.1%增長率及預測的3.3%。核心生產者價格降至低於預期的2.8%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
《市評》恒指升1%創四年高 阿里及美團漲 嗶哩嗶哩彈高
恒指今日(10日)持續向上，收市企兩萬六水平之上及創四年高。美國勞工統計局周二(9日)向下修訂去年3月底止12個月非農就業新增職位，比原先減少91.1萬份，屬2002年以來最大規模修訂，超過華爾街預期，美股道指及納指隔晚均升0.4%。撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.544%，美國10年期債券孳息升至4.087%，美匯指數升至97.79，道指期貨最新跌122點或0.3%，納指期貨最新升16點或0.07%。中國8月CPI按年跌0.4%(預測跌0.2%)、中國8月PPI按年跌2.9%符預期，上證綜指全日升4點或0.13%收3,812點，深證成指升0.38%，滬深兩市成交額共近1.98萬億元。 恒指高開104點後升幅擴大，曾升358點高見26,296點四年高，全日升262點或1%，收26,200點；國指升85點或0.93%，收9,328點；恒生科技指數升73點或1.3%，收5,902點。大市全日成交總額2,882.09億元。北水交易總成交額1,393.07億元，而南向資金今日淨流入75.66億元(上日淨流入102.31億元)。 甲骨文(ORCL.US)公布季績後在盤後交易股價急漲，本港上市AASTOCKS ・ 14 小時前
中信里昂稱中資股貴 擇優而取 估值上修已告終 未敢全面「高配」
中信里昂證券全球首席分析師Alexander Redman稱，該行仍對「高配」整體中資股有掙扎，因內地通脹及消費等基本因素未見改善，企業盈利增長亦恐怕難以持續，而且中資股大市估值已不算便宜，惟該行仍看好個別優質中資股如比亞迪（1211.HK）。信報財經新聞 ・ 2 天前
Labubu古董車帶旺平台 eBay收藏品業務破百億
eBay（EBAY）的收藏品業務，規模已達100億美元，獲華爾街分析師普遍看好。其中，Evercore科技分析師Mark Mahaney將eBay目標價由69美元上調至90美元。Yahoo財經 ・ 1 天前
《業績》甲骨文(ORCL.US)首財季盈收略低預期 惟剩餘履約義務增逾3倍 股價盤後飆升22%
甲骨文(ORCL.US)周二收市後公布，截至8月底止首財季淨利潤按年持平至29.3億美元，經調整每股盈利1.47美元，略低於市場預期的1.48美元。不過，公司披露其剩餘履約義務目前為4,550億美元，按年大增約3.6倍，刺激該股股價盤後飆升逾22%。 季內營收按年增長12%至149.3億美元，同樣略遜預期；當中雲端基礎設施業務營收33億美元，按年增55%。公司聲明中表示，季內與三家不同的客戶簽署四份價值數十億美元的合約。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
兌換英鎊🇬🇧點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
英鎊匯價波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店及銀行的匯價連結，給大家參考！Yahoo財經 ・ 1 天前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
宣萱近日擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場帶起壓軸高潮，曾為 TVB 「四大花旦」之一的宣萱，更跟上潮流與網民互動親民貼地，「人緣好」魅力大爆發！Yahoo Style HK ・ 1 天前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前