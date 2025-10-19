美陸戰隊實彈越公路上空 加州主要幹道關閉

（法新社華盛頓18日電） 美國副總統范斯今天出席在加州彭多頓營舉行的美國陸戰隊成立250週年閱兵儀式，期間因實彈火砲飛越公路，導致一條主要公路關閉。

封閉連接洛杉磯與聖地牙哥的州際5號公路（Interstate 5）27公里路段造成長時間交通堵塞，也引發加州自由派州長與共和黨川普白宮的又一輪爭執。

民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）在聲明中說：「總統將個人虛榮置於職責之上，罔顧公共安全。在繁忙的公路上發射實彈不只是錯的，更十分危險。」 州際公路附近的標示牌今天警告：「高速公路上方有實彈射擊」。

廣告 廣告

加州公路警察警告，彭德爾頓營（Camp Pendleton）附近州際5號公路沿海路段上空的實彈可能分散駕駛注意力，因此下令封閉該高速公

然而，美國陸戰隊官員則表示，在彭多頓營的砲擊屬例行訓練，並無任何不安全之處。他們還稱，沒有必要中斷道州際5號公路的交通。