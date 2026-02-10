美電視新聞主播母親失蹤 FBI公布蒙面男遮監視器畫面

（法新社洛杉磯10日電） 美國電視新聞主播薩凡納．賈斯禮的母親失蹤10天，聯邦調查局（FBI）今天公布的新影像顯示，一名戴著全罩式面罩的人出現在這名主播母親家門外，疑似在動手干擾門口攝影機。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）在他的社群平台X帳號發布6張靜態照片與3段影片，畫面以詭異的黑白色調呈現，可見一人在黑暗中站在一處空蕩蕩的門口。這個人被描述為「持械人士」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）「今日秀」（Today）共同主持人薩凡納．賈斯禮（Savannah Guthrie）的母親南西．賈斯禮（Nancy Guthrie）失蹤多日，她據信是1月31日晚間或2月1日凌晨在亞利桑那州土桑市（Tucson）的住家被綁架，引發了受全美關注的大規模搜捕行動。