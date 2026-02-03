美韓團隊研發新型透明玻璃窗 可抵擋高能電磁脈衝

現代社會對電子設備的依賴程度愈來愈高，無形的輻射脈衝成為我們面對的重大風險之一。美國與韓國的研究團隊最近開發出一種新型透明玻璃窗結構，能有效抵擋高能電磁脈衝（EMPs）。該研究顯示，這種窗戶以軍事級的效率阻擋脈衝，且保持透光性。這項研究由首爾科技大學的半導體工程系教授鄭昌元（Chang Won Jung）領導。

鄭教授在2月2日的新聞稿中指出：「迄今為止，幾乎沒有報告顯示透明窗結構能同時滿足民用環境超過60 dB及軍用標準超過80 dB的EMPs屏蔽水平，同時保持光學透明度。」

電磁脈衝是大規模的電磁能量衝擊，可能來自核爆炸或專門的高功率設備，甚至是故意干擾。這些輻射能夠癱瘓關鍵的民用和軍事電子基礎設施。為了應對高能電磁脈衝的威脅，研究人員正在開發專門的屏蔽材料，用於外部玻璃窗。

傳統上，EMPs的保護常需要不透明材料，但最近的創新則專注於將導電網格和氧化物整合進透明玻璃中，旨在為建築和交通系統提供堅固的防護，對抗來自核事件或故意干擾的輻射，同時不犧牲光學清晰度或建築美學。

至今，能同時提供廣頻帶EMPs屏蔽和高光學清晰度的實用玻璃技術仍然難以實現。研究團隊不僅僅使用標準的金屬網，而是嘗試了多種結構，包括方格和雙環，以尋找保護與光線之間的完美平衡。經過大量研究，最終選擇了非對稱六邊形金屬網作為透明玻璃窗的設計。

研究人員製作的薄膜能更有效地捕捉超寬頻輻射。可見光透過網格的間隙，而高能的EMPs波則被導電圖案捕獲並中和。研究人員表示：「我們的研究的關鍵貢獻在於，在保持透明玻璃窗形式的同時實現了超寬頻範圍內強大的EMPs屏蔽性能。」

這種玻璃設計旨在應對21世紀高風險的安全需求。該窗戶的屏蔽水平超過80 dB，符合防禦碉堡所需的嚴格標準，而在60 dB的水平下，對數據中心、醫院和機場提供了足夠的保護。此外，這種窗戶系統完全被動運作，無需電池或計算機運行，保護功能內建於玻璃的物理特性中。

由於所提出的結構可以整合進透明窗系統，與傳統的不透明屏蔽解決方案相比，它提供了更廣泛的建築應用範疇。鄭教授表示，這項技術為電磁安全奠定了基礎，同時保持現代建築的美學和功能完整性。隨著時間推移，這項技術有潛力增強智慧城市、工業中心及關鍵國家基礎設施對於無形威脅的抵抗能力。該研究已發表於《工程科學與技術》期刊。

