美食嘉年華葵涌開鑼 推限量$1金華火腿龜苓膏 晚7時後免費入場

【on.cc東網專訊】第12屆香港美食嘉年華今日(25日)起，一連9日於葵涌運動場舉行，今屆嘉年華共有320個攤位。部分商戶提供低至半價至1折優惠商品，亦有限量推出推廣價1港元的火腿禮盒及龜苓膏等商品，限量10港元發售的白酒、保健品、各式食品與零食等。

嘉年華由中華廠商聯合會主辦，設6個主題區，分別為「健康養生區」、「休閒食品區」、「餐廚用具區」、「為食Guide」、「Chill飲Chill食區」，以及「家鄉風味區」，其中「Chill飲 Chill 食區」每日下午3時及5時均會免費提供紅白餐酒，每時段50杯。

廠商會會長盧金榮表示，廠商會一直積極響應特區政府「無處不旅遊」與「盛事經濟」策略，未來將繼續為旗下各大展會注入創新元素，滿足市民與遊客不斷演變的消費需求。廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆則表示，為迎合消費者對「性價比」的追求，今屆嘉年華的推廣策略及優惠力度均全面升級，而除了購物優惠，亦準備了多項大抽獎及有獎遊戲，送出總值超過60萬港元獎賞，同時安排27場活動，包括健康烹飪示範、音樂、舞蹈、戲曲及跆拳道表演等，讓公眾能夠盡情享受嘉年華氣氛。

第12屆香港美食嘉年華開放時間為上午11時至晚上9時，入場費6港元。每晚7時後可免費入場，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士則全日免費入場。至於訪港旅客則可憑旅遊證件到旅客中心免費領取人場門券。

