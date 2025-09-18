美饒舌歌手D4vd車內發現腐爛屍塊 證實為失蹤少女

（法新社洛杉磯17日電） 美國法醫表示，登記在美國饒舌新星D4vd名下、被扣押的特斯拉（Tesla）車內發現一具被肢解、嚴重腐爛的屍體，是一名少女。

洛杉磯警方上週接到好萊塢一個拖車場員工和鄰居報案，稱聞到惡臭，前往處理時，在前行李廂發現這具屍體。

警方抵達時發現一具嚴重腐爛的屍體，多份報導稱屍體已被肢解，用塑膠布包裹，放在電動車的前行李廂內。 洛杉磯郡法醫辦公室表示，死者確定是李華斯（Celeste Rivas），若她仍在世，今年應為15歲。

娛樂媒體TMZ今天報導，記者已與李華斯的母親取得聯繫，她表示女兒有一位男友，名叫大衛（David）。D4vd的本名大衛．安東尼．柏克（David Anthony Burke）。

TMZ刊出河濱郡（Riverside County）警長發布的尋人啟事，尋找李華斯的下落。她去年4月在洛杉磯東南方的艾爾辛諾湖（Lake Elsinore）失蹤時年僅13歲。

法醫辦公室先前曾將死者描述為一名年齡不詳、留著波浪黑髮的女性。

聲明指出：「死者在車內被發現時已嚴重腐爛。她被發現時，顯然已在車內死亡多時。」

洛杉磯警察局調查人員表示，這輛特斯拉在被拖走前，已在好萊塢山莊（Hollywood Hills）高級住宅區停放近一個月。

TMZ報導，這輛車登記在德州，車主為大衛．安東尼．柏克，從未被通報失竊。

D4vd的經紀人表示，他在得知車內發現屍體後，正全力配合警方調查。