美高院介入性別爭議 將開審跨性別運動員禁令

（法新社華盛頓13日電） 美國最高法院今天介入跨性別運動員參加女子運動賽事這一備受爭議的議題。

由保守派主導的最高法院將審理對愛達荷州與西維吉尼亞州法律的挑戰，這些法律禁止跨性別運動員參加女子體育競賽。

近年來，美國已有20多個州通過法律，禁止出生時被認定為男性的運動員參加女子運動賽事。

這起將由9位大法官審理的愛達荷州案件，源自該共和黨執政州於2020年通過的「女性運動公平法案」（Fairness in Women's Sports Act）。 該法案遭到愛達荷州一所大學的跨性別運動員提出訴訟，下級法院裁定該法案違反美國憲法的平等保護條款。 西維吉尼亞州2021年的「保護女性運動法案」（Save Women's Sports Act）遭一名被禁止參加女子田徑隊比賽的國中生提出訴訟。 上訴法院裁定，該項禁令等同於性別歧視，並違反聯邦民權法案「教育法修正案第9條」（Title IX），該法禁止教育計畫中基於性別的歧視行為。

美國總統川普去年2月在以該議題作為入主白宮的競選主軸後，簽署了一項行政命令，旨在禁止跨性別運動員參加女子運動賽事。

川普說：「從現在起，女子運動將只屬於女性。隨著這項行政命令的簽署，這場針對女子運動的戰爭已經結束。」

這道行政命令授權聯邦機構，得對允許跨性別運動員參加女子組賽事的學校「中斷資助」。