美鬆綁阿克拉簽證限制 迦納成遣送西非移民點
（法新社阿克拉26日電） 迦納外交部長布拉克瓦今天宣布，美國已經鬆綁針對迦納的簽證管制。位在西非的迦納，目前逐漸成為美國總統川普（Donald Trump）打擊移民政策之中，遣送移民的樞紐。
川普政府近來加快速度遣送移民到第3國，作為強化驅逐及迫使非法居留美國移民離境的一種手段。而這種方式是把移民送到沒有親屬或任何連結的國家。
而迦納總統馬哈馬（John Dramani Mahama）本月稍早透露，迦納已在接收被美國驅逐出境的西非人士。
迦納當局強調，是在沒有獲得相應回報的情況下，接收這些被驅逐出境的人。馬哈馬坦言，這項協議是在雙邊關係「趨緊」之際達成的，這幾個月來美方同時向迦納實施關稅與簽證限制。
布拉克瓦（Samuel Okudzeto Ablakwa）表示，「美國已經徹底改變對迦納簽證的限制」。
他在社群平台X發文說，美國官員在聯合國大會期間帶來這則「好消息」，而這是「經過好幾個月的高階外交談判的成果」。
美國政府今年6月宣布，向大多數來自喀麥隆、衣索比亞、迦納、奈及利亞申請簽證的人士實施限制，僅能取得3個月、單次入境簽證。
布拉克瓦表示，「迦納民眾現在可申請為期5年、多次入境的簽證，以及獲得更多領事權益。」
自本月初以來，至少有14名西非人士被遣送至迦納，但目前阿克拉與華盛頓當局都未公開這項安排的細節。
根據被遣返者的律師表示，他們都已獲得美國移民法庭的保護，不應被迫遣返至他們的母國；然而，據法新社統計，迦納已經遣送其中至少4人回到他們的母國。
美國律師尹梅莉（Meredyth Yoon）表示，有些被遣返者在迦納被拘留數週，期間據稱受到軍方看守且生活條件惡劣，上週末有8到10人突然被送往迦納東邊的鄰國多哥，並被迫自力更生。
而迦納方面表示，接受西非移民完全出於人道考量，並非「支持」美國的移民政策。
