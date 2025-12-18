美110億美元對台軍售 北京籲華府停止武裝台灣

（法新社北京18日電） 美國政府美東時間17日宣布總額逾111億美元對台軍售8案。中國國台辦今天以發言人陳斌華名義說，美方違反一中原則與中美三個聯合公報，中方堅決反對與嚴正譴責，美方應落實美國領導人承諾，慎重處理台灣議題。

陳斌華並聲稱，台灣議題是「中國核心利益中的核心」，是「中美關係第一條不可逾越的紅線」。

他宣稱，「美方悍然宣布向『中國台灣地區』出售巨額武器計劃，粗暴干涉中國內政，嚴重違反『一個中國原則』和中美三個聯合公報，特別是『八一七公報』規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號（訊號），我們對此堅決反對，嚴正譴責」。

陳斌華說，陸方要求美方立即停止武裝台灣，停止支持「台獨分裂勢力」，恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣議題。