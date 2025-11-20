美Fed會議紀要顯示 多數官員傾向12月不降息

（法新社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的最新政策會議紀要顯示，許多聯準會官員傾向於12月維持利率不變。

這項決定是在對經濟前景充滿高度不確定性下做出的，決策官員意識到就業市場面臨風險，並擔憂通膨可能比預期持續更久。

根據10月28日到29日會議的紀要：「許多與會者表示，根據他們的經濟展望，在今年剩餘時間維持目標區間不變，可能是妥當的做法。」

會議期間，聯準會官員投票通過今年第2度連續降息，將基準貸款利率下調至3.75到4.0%區間。

但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月在宣布這項決定後不久表示，12月是否進一步降息「尚未成定局」。

根據今天公布的會議紀要，「與會者對12月最有可能的適當政策決定表達強烈不同的看法」。

雖然「大多數與會者」認為隨著時間推移，進一步降息可能是適當的，但也有多名官員表示，他們未必認為下次會議再降息25個基點是最佳選擇。