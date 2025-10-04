美H-1B簽證費暴增 民間聯盟聯手提訴訟要求擋下行政令

（法新社舊金山3日電） 一個涵蓋醫療工作者、大學教授及宗教團體等各領域工作者組成的聯盟今天提起訴訟，要求阻止美國總統川普政府實施新的10萬美元（約新台幣304萬元）H-1B簽證費用。

這個聯盟在舊金山聯邦法院主張，這項新費用不僅違法，還將阻礙美國創新與經濟成長的重要管道。

聯盟透過聲明表示：「若無補救措施，醫院將失去醫護人員，教會將失去牧師，教室將失去教師，全國各行各業都可能失去關鍵創新人才。」

聲明還說：「這起訴訟要求法院立即阻止這道命令，並為雇主和員工恢復可預測性。」

這項10萬美元的新費用是在上個月宣布，但只給了企業36個小時的緩衝期便生效，引發混亂和困惑，各界對於收費機制與適用對象一頭霧水。